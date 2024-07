Anticipazioni L’Ispettore Coliandro 8, ultima puntata del 24 luglio 2024 (replica)/ Indagine ad alto rischio

L’Ispettore Coliandro 8, anticipazioni puntata del 24 luglio: si indaga su agenti corrotti

Rai2 ha deciso di riproporre in replica l’ottava stagione dell’ispettore più maldestro e simpatico della televisione italiana che ha il volto di Giampaolo Morelli e dalle anticipazioni sulla 4a ed ultima puntata de L’Ispettore Coliandro 8 si scopre che la stagione si concluderà in grande stile con inaspettati colpi di scena. Innanzitutto Coliandro e la sua squadra saranno alle prese con degli agenti corrotti e le indagini sin da subito di dimostreranno ad alto rischio. Per fortuna il protagonista potrà contare non solo sulla sua squadra ma anche su Jamila (Elena Sotgiu), spia dei servizi segreti francesi.

Nel dettaglio, dalle anticipazioni su L’Ispettore Coliandro 8 si scopre che la puntata che andrà in onda mercoledì 24 luglio 2024 su Rai1 ha per titolo Kabir Bedi mentre la trama ruota attorno ad un banda di agenti corrotti e affiliati alla ‘ndrangheta. Su richiesta dell’amico pakistano Amid, l’ispettore Coliandro indagherà sulla nipote Jamila Hussain, appena arrivata a Bologna e apparentemente legata a un gruppo integralista. In realtà si scoprirà che la giovane è venuta in Italia sotto copertura per sventare un traffico di droga. I due inizieranno a collaborare e indagheranno sul vice questore Tarantola (Stefano Pesce). Apparentemente ligio al dovere, Tarantola è il terminale di una banda di agenti corrotti coinvolti, insieme alla ‘ndrangheta, in un grosso traffico di eroina dalla Bosnia. Il vice questore lavorerà con il faccendiere “Don Lurio” (Leo Mantovani), chiamato così perché somigliante al noto coreografo e ballerino americano.

Anticipazioni L’Ispettore Coliandro 8, trama e cast dell’ultima puntata

Svelate le anticipazioni de L’Ispettore Coliandro 8 non resta che ricordare che la trama ruota attorno ad un giovane ispettore, in servizio alla questura di Bologna, che si ritrova sempre invischiato suo malgrado in vicende più grandi di lui. Non si tira mai indietro, ma la sua sbadataggine e la sua incapacità investigativa finiscono inevitabilmente per cacciarlo nei guai. Nel corso delle sue indagini Coliandro riceve l’aiuto dei colleghi, gli ispettori Trombetti (Enrico Silvestrin) e Gamberini (Paolo Sassanelli) e l’agente Gargiulo (Giuseppe Soleri), mentre a mettergli costantemente i bastoni fra le ruote ci sono il suo superiore, il commissario De Zan (Alessandro Rossi), e la dottoressa Longhi (Veronika), sostituto procuratore, i quali non hanno mai visto di buon occhio le iniziative personali di Coliandro e non nutrono grande stima di lui.

In ogni indagine l’ispettore è aiutato da una ragazza sempre diversa, che è in qualche modo coinvolta nel caso da risolvere. Coliandro si prende sempre un’infatuazione per la ragazza di turno e si illude di poter iniziare una relazione sentimentale stabile con lei ma, alla fine della vicenda, il più delle volte l’ispettore si ritrova solo e deluso. Nelle precedenti puntate è stato affiancato da Sabrina Impacciatore (Thea in “Intrigo Maltese“), Chiara Martegiani (Aurora ne “Il fantasma”) e Nicoletta Romanoff (Francesca ne “Il tesoro nascosto”) mentre nella prossima da Elena Sotgiu (Jamila). L’appuntamento con l’ultima puntata di stagione è per mercoledì prossimo in prima serata su Rai2.











