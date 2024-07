L’Ispettore Coliandro 8: anticipazioni puntata 17 luglio 2024 (replica)/ La morte di un celebre gallerista…

L’Ispettore Coliandro 8 torna in onda oggi

Mercoledì 17 luglio 2024, in prima serata su Rai 2, alle ore 21.20 circa, andrà in onda un nuovo e appassionante appuntamento con una delle serie televisive più amate dal pubblico italiano, L’ispettore Coliandro. Torna sui palinsesti Rai l’ispettore più pasticcione e carismatico del piccolo schermo, con le repliche dell’ottava stagione, aspettando l’attesissima nona stagione, di cui purtroppo non si hanno ancora notizie certe.

Quello in onda mercoledì 17 luglio 2024 sarà il terzo e penultimo appuntamento con il personaggio interpretato da Giampaolo Morelli e la puntata promette nuovi e entusiasmanti colpi di scena con l’ispettore alle prese con le indagini sulla morte di un noto gallerista la cui sorella, Francesca, che da tempo vive a New York lo affascina.

Anticipazioni L’Ispettore Coliandro 8: Francesca affascina il protagonista

Dalle anticipazioni che siamo riusciti a scoprire sulla terza e penultima puntata de L’Ispettore Coliandro 8, scopriamo che il protagonista sarà alle prese con l’affascinante e algida Francesca. La donna è la sorella di un celebre gallerista, Francesco Maria de Fabris, di cui viene scoperto il cadavere. Inizialmente tutto fa pensare ad un possibile suicidio, ma Francesca è sicura che suo fratello non avrebbe mai compiuto un gesto del genere e che, in realtà, si tratta di un efferato omicidio. La donna, che da tempo vive a New York, torna in Italia per confermare l’identità della vittima e Coliandro ne resta immediatamente affascinato, anche se il suo atteggiamento distaccato gli crea non poco fastidio. Intanto Francesca inizia a sospettare di essere pedinata da qualcuno e riesce a convincere l’ispettore ad aiutarla. La coppia inizia così un’indagine ufficiosa, mentre Masino, un crudele mercante d’arte, continua a mettere in campo tutte le sue forze per riuscire a impossessarsi di un celebre dipinto, l’autoritratto di Cornelius Cara.

L’ispettore intuisce che il movente dietro la morte di de Fabris è proprio quest’opera d’arte, riuscendo a ritrovare il quadro presso la tomba della famiglia. A questo punto Francesca cerca di convincere il protagonista a lasciarle il dipinto ma Coliandro non è disposto a cedere alle sue parole. Proprio in quel momento arriva però Masino, consentendo a Francesca di fuggire, mentre l’ispettore inizia una lotta all’ultimo sangue con il mercante d’arte. Per fortuna, grazie ad uno stratagemma, riesce ad avere la meglio e a fare arrestare il criminale dalla Polizia, ma anche questa volta tutto ciò che riuscirà ad ottenere è l’ennesimo rimprovero da parte dei suoi superiori.

L’Ispettore Coliandro 8: dove siamo rimasti

Nella scorsa puntata de L’Ispettore Colinadro 8, dal titolo “Intrigo maltese”, Coliandro aveva conosciuto una ragazza misteriosa, Thea Zahra (Sabrina Impacciatore), una coraggiosa e intraprendente reporter che stava lavorando al caso di un imprenditore bolognese, Roman Kolas (Alessio Caruso), colpevole di utilizzare uno stabilimento per la produzione di forniture mediche come copertura per portare avanti sotto banco un commercio illegale di armi.

Il protagonista aveva aiutato la giornalista a portare a termine la propria inchiesta, proteggendola da due sicari ingaggiati dallo stesso Kolas per eliminarla. Per fortuna, ancora una volta, Coliandro aveva dimostrato le proprie capacità e il criminale era stato arrestato.

