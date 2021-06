Anticipazioni Masantonio/ Seconda puntata 2 luglio: chi è davvero l’investigatore?

Masantonio è la nuova fiction di Canale 5

Andrà in onda venerdì 2 luglio la seconda delle cinque puntate di Masantonio Sezione scomparsi, la nuova fiction di Canale 5 con protagonista Alessandro Preziosi nei panni di un investigatore dal passato misterioso. Misteriosa anche la sua qualifica, un po’ come se fosse un moderno Sherlock Holmes, incaricato di risolvere casi senza vantare un curriculum particolare, ma solo un grande intuito e – nel suo caso specifico – una grande attitudine a mettersi nei panni degli altri. Puntata dopo puntata, il profilo del personaggio diviene sempre più chiaro. Interessante vederlo rapportarsi al suo fido ‘Watson’, Sandro Riva, un giovane e volenteroso poliziotto che in breve tempo diventa la sua spalla (pur non approvando i metodi poco ortodossi che Masantonio utilizza per arrivare al colpevole e alla verità).

Anticipazioni Masantonio Sezione scomparsi, seconda puntata 2 luglio: sulle tracce del piccolo Thiago

Nella seconda puntata della fiction, dicevamo, Masantonio si ritroverà alle prese con l’indagine sulla scomparsa di un bambino peruviano. Il piccolo si chiama Thiago e mette in crisi fin da subito il nostro protagonista, soprattutto perché l’investigatore non riesce a immedesimarsi in lui. Se vuole risolvere il caso, Masantonio deve guardarsi dentro e affrontare senza esitazione i fantasmi del suo passato (primo fra tutti Tina, una quindicenne che ha iniziato a seguirlo). Sandro Riva cerca di capire in cosa consista lo strano metodo investigativo del collega. Di lui non conosce praticamente nulla: riuscirà a carpire qualche dettaglio in più sul suo passato? Intanto, Alberta Comini scompare. La donna ha abbandonato la figlia di pochi mesi, e le ragioni del suo gesto faticano a emergere. Complice il lavoro che li tiene insieme, Masantonio acquisisce un po’ più di fiducia nel suo braccio destro.

