Si conclude oggi un’altra settimana di My Home My Destiny, l’amatissima dizi turca tornerà a fare compagnia ai telespettatori dopo la consueta pausa del weekend e in moltissimi sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. Questi con le loro intriganti vicende catturano non poco l’attenzione dei fan puntata dopo puntata, in termini di ascolti infatti la soap conquista sempre ottimi ascolti. Oltre che in televisione gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, colpi di scena e novità non mancano mai.

Le ultime vicende della seconda stagione di My Home My Destiny stanno incuriosendo non poco i telespettatori. Questi, dopo la violenta morte di Mehdi, sono curiosi di scoprire cosa succederà tra Baris e Zeynep. In molti si stanno anche chiedendo in che modo Nesrin stravolgerà la vita della Göksu dopo essere apparsa all’improvviso nella sua vita. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni elative alla puntata che verrà trasmessa dopo la pausa, lunedì 13 gennaio 2025. Queste fanno sapere che Nermin, Sakine, Sultan e Ali Rizae dopo aver deciso di aprire insieme un ristorante andranno alla ricerca del locale perfetto.

My Home My Destiny, anticipazioni 13 gennaio 2025: Nermin, Sakine, Sultan e Ali Rizae cercano il locale perfetto per il loro ristorante

I tantissimi fan della nota soap opera turca assisteranno ad altre interessanti novità e curiosi colpi di scena nell’episodio di lunedì 13 gennaio 2025. Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno sapere che Ali Rizae non ha nessuna intenzione di arrendersi con Sultan, lo zio di Savas e Baris è innamorato di lei e continuerà a corteggiarla con la speranza di fare breccia nel suo cuore.

Nella puntata di lunedì 13 gennaio 2025 Ali Riza chiederà aiuto ad un suo vecchio amico, un agente immobiliare, che li porterà a vedere vari locali con lo scopo di trovare quello che fa al caso loro. Intanto Nesrin andrà a trovare Zeynep, le due si avvicineranno sempre di più. Cos’altro succederà? Le anticipazioni di My Home My Destiny non rivelano al momento altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dei nuovi episodi per saperne di più.

