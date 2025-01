Domani, giovedì 9 gennaio 2025, verrà trasmesso su Canale 5 alle 16.50 il penultimo appuntamento settimanale di My Home My Destiny. I tantissimi fan della dizi turca sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti prima della consueta pausa del weekend. Come al solito colpi di scena e novità non mancheranno e cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori. Nermin vorrebbe che Zeynep si occupasse della gestione della sua azienda al suo posto e Baris la incoraggerà ad accettare la sua proposta, anche Nesrin la inviterà a seguire il consiglio del suo futuro marito.

La ragazza che Zeynep ha da poco conosciuto le consiglierà di farsi aiutare da una persona esterna e le suggerirà suo fratello Tarik dicendole che per anni ha curato l’amministrazione di un’azienda tessile in Germania. Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno sapere che nell’episodio di giovedì 9 gennaio 2025 Nesrin organizzerà l’incontro tra Zeynep e Tarik.

My Home My Destiny, anticipazioni 9 gennaio 2025: Tarik accetta di incontrare Nesrin e Zeynep a cena

Nonostante si siano appena conosciute Zeynep si fiderà molto di Nesrin e si lascerà sfuggire diverse rivelazioni, naturalmente non può immaginare chi sia davvero. Stando alle anticipazioni di My Home My Destiny nella puntata di domani, giovedì 9 gennaio 2025, Tarik al telefono con la sorella le dirà che a causa dei suoi numerosi impegni potrà vederle solo per una veloce cena in centro.

Nesrin consiglierà a Zeynep di chiamare Nermin per invitarla a partecipare all’incontro con suo fratello. Lei nel frattempo continuerà a girare in centro per locali con lo scopo di trovare il posto perfetto per la loro cena di lavoro, però non sarà così semplice. Cos’altro succederà? Le anticipazioni di My Home My Destiny al momento non rivelano altri dettagli, non ci resta che attendere la messa in onda dei nuovi episodi per scoprire tutto quello che accadrà.

