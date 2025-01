Da lunedì a venerdì alle 16.50 la seconda stagione di My Home My Destiny tiene compagnia ai telespettatori su Canale 5, conquistando non poco la loro attenzione con le sue intriganti vicende. La nota soap opera turca continua ad essere ricca di novità e colpi di scena, tanta è la curiosità da parte dei fan di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Nei precedenti episodi Nesrin ha presentato il ‘fratello’ Tarik a Zeynep e Nermin, che sono rimaste piacevolmente colpite da lui.

Anticipazioni Endless Love prossime puntate, le trame turche/ Emir attira Kemal con un tranello

Tarik è diventato il nuovo consulente nell’azienda di Nermin, che presto verrà gestita solo dalla figlia adottiva. Alla firma del contratto si è presentato anche Baris e c’è stata molta tensione tra i due uomini, l’avvocato non si fida affatto né di lui né di Nesrin. Cosa succederà nei prossimi episodi di My Home My Destiny? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa su Canale 5 domani, giovedì 16 gennaio 2025, come al solito i colpi di scena non mancheranno.

Anticipazioni Endless Love, puntata 16 gennaio 2025/ Emir rapisce Kemal, verrà trovato in fin di vita

My Home My Destiny, anticipazioni 16 gennaio 2025: I lavori al ristorante stupiscono Ali Riza, Sakine e Sultan

Cosa dovranno aspettarsi i tantissimi fan di My Home My Destiny nelle prossime puntate? Stando alle anticipazioni relative all’episodio che andrà in onda domani Ali Riza, Sakine e Sultan ri recheranno insieme nel cantiere di quello che diventerà il loro ristorante. Vedendo l’eleganza del locale e la rapidità con cui i lavori procedono tutti e tre resteranno piacevolmente stupiti.

Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno poi sapere che nella puntata di giovedì 16 gennaio 2025 dopo che Tarik ha firmato il contratto con Nermin e Zeynep lui e Nesrin parleranno del nuovo incarico dell’uomo nell’azienda ‘Lotus’ come consulente. Lei gli darà alcuni utili consigli per far colpo sul capo.

LANDMAN/ La serie di Taylor Sheridan tra petrolio e guest star destinata a un sequel