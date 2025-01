Inizia oggi una nuova settimana di My Home My Destiny dopo la solita pausa del weekend e i tantissimi fan della nota dizi turca non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti nei prossimi episodi. La soap tiene compagnia ai telespettatori su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50 e con le sue intriganti vicende riesce sempre a catturare non poco l’attenzione, colpi di scena e novità non mancano mai.

Nei precedenti episodi di My Home My Destiny Nesrin è piombata all’improvviso nella vita di Zeynep e tra loro è nato subito un certo feeling. Nonostante l’abbia appena conosciuta la Göksu si è confidata subito con la sua nuova amica, le ha anche detto che la sua madre adottiva vuole affidarle la gestione della sua azienda. Le ha fatto piacere che Nermin riponga in lei così tanta fiducia, il suo vero sogno però è quello di fare l’avvocato. Baris le ha consigliato di accettare la proposta della madre e Nesrin l’ha invitaa a seguire il consiglio del fidanzato, le ha poi consigliato di chiedere aiuto ad un esperto e a quel punto ha fatto il nome di suo fratello Tarik.

My Home My Destiny, anticipazioni 14 gennaio 2025: Tarik fa colpo su Zeynep e Nermin, diventerà il loro consulente

Non mancheranno i colpi di scena e tante interessanti novità nelle prossime puntate della seconda stagione di My Home My Destiny, come al solito infatti terrà tutti col fiato sospeso con le sue intriganti vicende. Puntata dopo puntata i telespettatori restano incollati al televisore per scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti della soap opera turca. Stando alle anticipazioni trapelate sul web, nell’episodio di martedì 14 gennaio 2025 Zeynep apparirà entusiasta per il fatto che sarà lei a gestire l’azienda tessile della sua madre adottiva.

Sia Zeynep che Nermin durante l’incontro con Tarik resteranno piacevolmente colpite dal fratello di Nesrin. Dopo aver capito che è un vero esperto e che la sua presenza potrebbe giovare molto all’interno dell’azienda madre e figlia saranno felici di proporgli una collaborazione con loro nei panni di consulente.