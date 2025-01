La seconda stagione di My Home My Destiny continua ad appassionare sempre di più i tantissimi fan della nota soap opera turca, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5 alle 16.50. I protagonisti con le loro intriganti vicende incuriosiscono non poco i telespettatori, questi puntata dopo puntata restano incollati al televisore per scoprire tutto quello che accadrà. Novità e colpi di scena non mancano mai, oltre che sul piccolo schermo gli episodi sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Le anticipazioni di My Home My Destiny si lasciano sfuggire interessanti dettagli in merito alla puntata che verrà trasmessa su Canale 5 domani, mercoledì 15 gennaio 2025. Cosa succederà? Dopo che Tarik è riuscito a conquistare Nermin e Zeynep la sua collaborazione nella società diventerà ufficiale. Sarà presente anche Baris durante la riunione organizzata per la firma del contratto, tra lui e il fratello di Nesrin la tensione sarà piuttosto evidente.

My Home My Destiny, anticipazioni 15 gennaio 2025: Cemile vuole seguire Benal e Mujgan anche senza Nuh

I telespettatori assisteranno a molte altre novità e colpi di scena nei prossimi episodi della seconda stagione di My Home My Destiny. Stando alle anticipazioni trapelate sul web Baris nella puntata di domani apparirà titubante sia nei confronti di Tarik che in quelli di Nesrin, presente anche lei alla riunione. L’avvocato sin dall’inizio non riuscirà a fidarsi di loro.

Cos’altro succederà nell’episodio di mercoledì 15 gennaio 2025? Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno sapere che nemmeno Emine si fiderà di Nesrin e Tarik, infatti apparirà non poco preoccupata. Le cose non vanno bene nemmeno tra Cemile e Nuh, lei non ha nessuna intenzione di separarsi dalla nipote ed è per questo che vuole trasferirsi a Duzce insieme a Benal e Mujgan. Al marito dirà che se lui si rifiuterà di trasferirsi con loro andrà via anche senza di lui.

