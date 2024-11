Dopo la pausa del weekend inizia oggi una nuova settimana di Segreti di famiglia e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà, le anticipazioni relative all’episodio di martedì 19 novembre 2024 rivelano interessanti novità e colpi di scena. La nota dizi turca tiene compagnia a moltissimi telespettatori da lunedì a venerdì su Canale 5 alle 14.10. dalla scorsa settimana ha preso il posto di Endless Love. Quotidianamente i tantissimi fan della soap restano incollati al televisore per assistere alle vicende dei protagonisti che con le loro intriganti vicende riescono sempre a catturare non poco l’attenzione.

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia Engin ha minacciato Eren dal carcere, lui sfogandosi con Ilgaz è scoppiato in lacrime mentre cercava una soluzione. Continua ad essere molto indeciso, non sa se sia più giusto tacere o confessare a Tugce che in realtà è lui il suo vero padre, teme infatti che lei possa reagire male nei suoi confronti. Le anticipazioni fanno sapere che nella puntata che andrà in onda domani, martedì 19 novembre 2024, telefonerà a Ozlem e le chiederà di incontrarsi.

Segreti di famiglia, anticipazioni 19 novembre 2024: Eren sa di essere il padre di Tugce, lui e Ozlen discutono

Dopo aver ricevuto la telefonata di Eren, di nascosto dal marito violento Fatih, la donna lo raggiungerà nel luogo in cui si sono dati appuntamento per avere un confronto. L’uomo le dirà di essersi sottoposto al test di paternità grazie al quale ha scoperto che è lui il vero padre di Tugce. I due infatti in passato hanno avuto una storia d’amore durante la quale è stata concepita la figlia, lei però non aveva mai rivelato la verità al suo ex.

Durante il loro confronto gli animi si scalderanno e scoppierà un’accesa discussione tra Eren e Ozlem. Entrambi finiranno per rinfacciarsi la fine della loro relazione accusandosi a vicenda di aver fatto scelte sbagliate che li hanno spinti a lasciarsi e di essersi traditi. La tensione tra loro sarà alle stelle nell’episodio di martedì 19 novembre 2024, cos’altro succederà? Le anticipazioni di Segreti di famiglia non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda della puntata per saperne di più.

