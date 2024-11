Dopo il suo ritorno su Canale 5 la settimana di Segreti di famiglia sta per concludersi e i suoi tantissimi fan sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà dopo la pausa del weekend, sul web sono trapelate interessanti anticipazioni relative all’episodio di lunedì 18 novembre 2024.. L’amatissima dizi turca da lunedì 11 novembre ha preso il posto di Endless Love e tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì su Canale 5 alle 14.10. Novità e colpi di scena non mancano mai e con le loro vicende i protagonisti riescono a catturare non poco l’attenzione dei fan, gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Le anticipazioni di Segreti di famiglia fanno sapere che nella puntata che andrà in onda lunedì 18 novembre 2024 Engin finirà di nuovo in isolamento. Il motivo? Perché dopo aver perquisito la sua cella i secondini troveranno un cellulare nascosto sotto il materasso. Pars deciderà quindi di punirlo mandandolo in isolamento, prima di lui anche Ilgaz aveva fatto la stessa rischiesta.

Dopo la pausa del weekend i telespettatori assisteranno ad altri colpi di scena nella punatata che andrà in onda lunedì 18 novembre 2024 su Canale 5 alle 14.10. Le anticipazioni di Segreti di famiglia trapelate sul web rivelano che il procuratore sospetterà subito di Seda in seguito al ritrovamento del cellulare nella cella di Engin. Lui è convinto che sia stata lei a far entrare di nascosto il telefono in carcere nonostante sia vietato dal regolamento.

L’avvocato di fronte alle accuse negherà di aver dato il telefono al detenuto, le sue parole però non convinceranno affatto Pars. Quest’ultimo infatti la farà arrestare come sospettata nell’episodio di Segreti di famiglia di lunedì 18 novembre 2024. Il procuratore farà anche mettere sotto controllo il computer e il cellulare di Seda. Cos’altro succederà? Le anticipazioni al momento non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda della puntata per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti dell’amatissima soap opera turca.

