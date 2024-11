Nuovi colpi di scena in vista nei prossimi episodi di Segreti di famiglia, le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda mercoledì 20 novembre 2024 faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti, puntata dopo puntata infatti restano incollati al televisore per assistere alle loro intriganti vicende. L’amata dizi turca va in onda su Canale 5 alle 14.10 da lunedì a venerdì, gli episodi però sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Le anticipazioni di Segreti di famiglia rivelano che nell’episodio di mercoledì 20 novembre 2024 Ilgaz e Ceylin si precipiteranno a casa di Meltem per mettere in salvo Elif. Quando faranno irruzione troveranno la donna mentre cerca di somministrare alla figlia qualcosa di sospetto e verrà portata subito in ospedale. Non appena scopriranno cosa le ha iniettato la madre, il procuratore potrà arrestare Meltem.

Segreti di famiglia, anticipazioni 20 novembre 2024: ricattata da Engin Perla prova a suicidarsi

I tantissimi fan della soap opera turca assisteranno a molte altre novità e colpi di scena nella puntata di domani, mercoledì 20 novembre 2024. Le anticipazioni di Segreti di famiglia fanno sapere che insieme alla sua squadra Parla riuscirà a vincere la gara e il suo contributo sarà fondamentale per la vittoria. Dopo i festeggiamenti la ragazza andrà negli spogliatoi dove riceverà un mazzo di fiori e un biglietto, in questo le dicono che sanno che si sta dopando e la minacceranno di rivelare la verità se non lo farà lei.

In preda alla disperazione a causa del ricatto di Engin, Parla tornerà a casa e tenterà il suicidio. Quando Aylin la informerà Ceylin raggiungerà subito lei e la nipote in ospedale. La sorella dell’avvocato le consegnerà il biglietto con la minaccia che ha trovato nella tasca della figlia, lei lo farà vedere a Ilgaz e insieme capiranno subito che il responsabile è Engin. Quest’ultimo dal carcere chiamerà Ceylin e con una battuta confermerà i loro sospetti, in preda alla furia lei lascerà l’ospedale senza dire nulla al procuratore.