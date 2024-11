I tantissimi fan di Segreti di famiglia sono curiosi di scoprire cosa succederà nei prossimi episodi, le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda giovedì 21 novembre 2024 rivelano interessanti novità e colpi di scena. L’amata dizi turca tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 14.10 su Canale 5 e con le sue intriganti vicende riesce sempre a catturare non poco l’attenzione. Gli episodi, oltre che sul piccolo schermo, sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Neva ha paura che Engin riveli a qualcuno il suo segreto, le anticipazioni di Segreti di famiglia fanno sapere che nell’episodio di giovedì 21 novembre 2024 metterà Pars sotto pressione. Intanto Tugce chiederà ad Eren di aiutarla per salvare la madre dal marito che in casa la sta picchiando con violenza. Durante la lite, però, verrà fuori che è stato proprio Eren ad innescare la rabbia di Fatih.

Segreti di famiglia, anticipazioni 21 novembre 2024: Mert scopre cosa tormenta Cinar

La nota soap opera turca stupirà i suoi tantissimi fan con tante altre novità e interessanti colpi di scena. Le anticipazioni di Segreti di famiglia trapelate sul web rivelano che nella puntata di domani, giovedì 21 novembre 2024, Mert chiederà a Serdar di scoprire cosa sta tormentando Cinar, lui però fallirà. Sarà proprio il nipote a confessare la verità al nonno.

Cinar sarà terrorizzato all’idea di tornare in carcere e i brutti ricordi lo tormentano. Nell’episodio di giovedì 21 novembre 2024 confesserà al nonno di essere stato lui ad uccidere Zafer. Il ragazzo è nei guai e chiederà a Mert di aiutarlo ad uscire dalla difficile situazione in cui si è cacciato. Cos’altro succederà? Le anticipazioni di Segreti di famiglia non rivelano altri dettagli. Non ci resta quindi che attendere la messa in onda della puntata per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti dell’amatissima soap opera turca.

