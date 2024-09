In vista del secondo appuntamento di questa sera, è già caccia agli spoiler per le anticipazioni della prossima puntata di Sempre al tuo fianco, in onda il prossimo 29 settembre 2024. Anche la prossima settimana la serata sarà scandita da due episodi inediti, precisamente i numero 5 e 6 della narrazione. Trattandosi di una prima visione assoluta, non sono ancora disponibili a distanza di tempo dettagli corposi sulle anticipazioni della prossima puntata di Sempre al tuo fianco – 29 settembre 2024 – ma trattandosi del racconto ispirato ad una storia vera si può partire dagli ultimi eventi per ricostruire ciò che accadrà nei prossimi episodi.

Come già accennato, le anticipazioni della prossima puntata – la terza – di Sempre al tuo fianco andrà in onda il prossimo 29 settembre 2024, sempre su Rai Uno. Per l’occasione osserveremo il prosieguo delle vicende fino ad ora raccontate, scandito dagli episodi 5 e 6. Al centro dell’attenzione avremo ancora il rapporto conflittuale tra Sara e Renato; entrambi non più sereni come un tempo dopo l’incarico di Capo delle Emergenze affidato a Sara e dopo le rivelazioni di Federico sul loro disappunto.

Anticipazioni Sempre al tuo fianco: tra amicizie speciali e nuove urgenze… Cosa succederà nella prossima puntata, 29 settembre 2024

Le anticipazioni della terza puntata di Sempre al tuo fianco avranno come punti cardine anche le diverse questioni di emergenza, separate dalla trama principale, che tengono impegnata la squadra di salvataggio. Sullo sfondo ovviamente le vicende dei protagonisti tra percorsi introspettivi e legami sempre in evoluzione come nel caso di Victor e Ginevra: già nel quarto episodio qualcosa inizierà a muoversi in un senso inaspettato, ma proprio dalle prossime puntate l’evoluzione sarà ancora più evidente.

Per scoprire nuovi dettagli sulle anticipazioni della prossima puntata di Sempre al tuo fianco – la terza – non resta che attendere il secondo appuntamento di questa sera che, prima dei titoli di coda, certamente regalerà nuovi spoiler su ciò che osserveremo il prossimo 29 settembre 2024.