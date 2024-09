“SEMPRE AL TUO FIANCO”: NUOVE POLEMICHE A STROMBOLI PER LA SERIE

“Sempre al tuo fianco”, fiction dell’incendio di Stromboli: va in onda questa sera la prima delle sei puntate della tanto attesa quanto chiacchierata serie di Rai 1 ‘dedicata’ alla Protezione Civile italiana e che vede Ambra Angiolini nei panni di Sara Nobili, una geologa-vulcanologa a capo della sezione Emergenze in quel dell’isola siciliana dell’arcipelago delle Eolie. E se della trama conosciamo già qualche dettaglio, dal momento che la quadra capitanata dall’attrice e conduttrice capitolina dovrà affrontare emergenze varie e catastrofi, proprio uno di questi fenomeni è al centro del dibattito e delle proteste dei residenti locali dal momento che, nel 2022, durante le riprese del serial era scoppiato un incendio che aveva danneggiato delle aree verdi di Stromboli. In attesa di guardare la prima puntata, proviamo a ricostruire questa vicenda.

Prima di essere nota per il cast e la sua trama che ruota attorno all’eroismo quotidiano della Protezione Civile, e quando ancora era in fase di produzione, “Sempre al tuo fianco” era diventata la fiction dell’incendio di Stromboli: infatti tra il 25 e il 26 maggio del 2022, durante una giornata di forte scirocco a causa di un fuoco acceso dalla troupe per preparare una scena era divampato un incendio che ancora oggi è ricordato dai residenti come un vero inferno. Oltre alla distruzione di svariati ettari di macchia verde e a danni psicologici profondi nella popolazione locale, erano stati stimati attorno ai 70 milioni i danni, tanto che la fiction era stata stoppata in un primo momento, in attesa che la giustizia facesse il suo corso.

FICTION DELL’INCENDIO A STROMBOLI: RINVIO A GIUDIZIO PER 6 PERSONE

Quello della fiction dell’incendio di Stromboli rappresenta un curioso ma allo stesso tempo tragico caso di finzione che finisce per confondersi con la realtà, con tanto di polemiche per i ritardi nei soccorsi e la gente che aveva affrontato da sola il fuoco (sfuggito al controllo dei responsabili a causa del forte vento) per cercare di limitare i danni e salvare le case. Le proteste nei giorni successivi al fatto erano state veementi, con le autorità locali che avevano criticato la Rai sia per non essersi assunta, a loro dire, mai le responsabilità sia per la presunta mancanza di collaborazione. Casualmente, proprio alla fine di agosto e dunque a un mese dalla messa in onda di “Sempre al tuo fianco”, la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto aveva chiuso le indagini con il rinvio a giudizio di sei persone, tra cui due società, con l’accusa di disastro ambientale colposo e alcuni patteggiamenti.

Intanto, dopo vari stop, “Sempre al tuo fianco”, la fiction dell’incendio di Stromboli si appresta al debutto su Rai 1 e, di recente, Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Ficition, aveva provato a chiudere la faccenda: “Abbiamo spostato la messa in onda ben due volte, nell’autunno scorso perché il momento non era maturo, e poi in primavera. Ora che l’estraneità della Rai è stata certificata è giusto mandare in onda un lavoro importante, che renderà giustizia a un’isola che ha bisogno di uscire da un cono d’ombra e tornare alla sua luce”. Non la pensano così i residenti che, negli ultimi giorni, hanno provato a far sentire la loro voce chiedendo di boicottare la serie prodotta da ’11 Marzo’: “Evitate di vederla” è l’invito della Pro Loco di Stromboli che chiede inoltre che “non si faccia pubblicità” sul prodotto tv che ha lasciato “ferite aperte” sull’isola e distrutto uno degli scenari più belli al mondo, attaccando pure i protagonisti che “non hanno avuto il coraggio civile di venire a vedere il disastro che hanno fatto e dimostrare la loro solidarietà”.