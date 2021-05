Anticipazioni Sotto Copertura 3, si farà?/ Attori impegnati, il progetto rischia di..

Questa sera Raiuno ripropone le ultime due puntate della seconda stagione di Sotto Copertura. Per gli appassionati della fiction, dunque, l’interrogativo sorge spontaneo: Sotto Copertura 3 si farà? E’ una domanda che al momento non accoglie risposte secche. Anche se la sensazione è che non sia molte le chances di vedere un prosieguo della serie tv, benché qualche fan continui a sperare che la messa in onda della seconda stagione sia una sorta di test per verificare gli umori del pubblico. Dipendesse da loro Sotto Copertura andrebbe sicuramente avanti, con nuove puntate e soprattutto con gli stessi protagonisti che hanno animato questa seconda stagione. Sbirciando in rete, tuttavia, sembra ci siano pochi margini per vedere una terza stagione in compagnia di Claudio Gioè e tutti gli altri componenti del cast.

Sotto Copertura 3, si farà? I motivi che spingono verso il no

Se i più ottimisti si appigliano al fatto che non sia ancora arrivata una vera e propria comunicazione ufficiale da parte della produzione, i fan più concreti guardano al fatto che molti degli attori siano comunque impegnati in altri progetti. Questo, in realtà, non sarebbe un problema insormontabile. Se ci fosse la volontà di girare una terza stagione sarebbe sufficiente iniziare ad imbastire il progetto, ma come detto al momento non risulta nulla in cantiere. Chissà che gli ascolti non possano dare una spinta in questo senso, anche se è bene non illudere nessuno. Infatti, salvo annunci sorprendenti, Sotto Copertura 3 difficilmente vedrà la luce a breve. O forse mai.

