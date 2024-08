Anticipazioni The Family, 2 agosto 2024: Serhat rintraccia Yagmur e la aggredisce

The Family, la soap turca in onda ogni pomeriggio su Canale 5 dal lunedì al venerdì, torna in onda domani con una nuova puntata ricca di emozioni, sorprese e colpi di scena; scopriamo nel dettaglio le anticipazioni dell’appuntamento di domani, venerdì 2 agosto 2024, riportate come sempre sul sito di Mediaset Infinity. Devin si ritrova a cena insieme a Leyla, la quale le rivolge un prezioso consiglio; indipendentemente da tutto e da tutti, la psicologa non deve in alcun modo rinunciare a lottare per il suo amore nei confronti di Aslan.

Intanto la situazione si fa sempre più critica per Yagmur; la donna è in serio pericolo e Serhat la sta cercando in tutti i modi. Nella puntata di domani, come rivelano le anticipazioni di The Family, l’uomo arriverà a rintracciarla e ad aggredirla, ma Yagmur riuscirà a darsi alla fuga.

The Family, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è accaduto nelle precedenti puntate di Endless Love, andate in onda su Canale 5 nei pomeriggi scorsi? Strategia e inganno sono ormai i tratti salienti del piano che Ibrahim sta ordendo ai danni di Aslan; dopo aver convinto il protagonista ad aprire la cassaforte dell’ufficio di suo padre, con la scusa di recuperare la lettera che lui aveva scritto per ciascuno dei suoi figli, questa volta ha cercato di persuaderlo a tutti i costi a non vendere le sue quote dei casinò, arrivando anche a parlarne con Hulya.

Nel frattempo Serhat continua ad essere sulle tracce di Yagmur, sempre più in pericolo, mentre Cihan vorrebbe recuperare il suo piano di sedute con Devin e, con il supporto della psicologa, vorrebbe raggiungere il suo obiettivo.