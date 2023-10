Anticipazioni Uomini e donne, puntata 10 ottobre 2023/ Barbara rivolge un appello ad Alessio e Gianluca

Uomini e donne: Maurizio tra Gemma e Elena, Silvio e Donatella fanno pace

Oggi pomeriggio, martedì 10 ottobre 2023, va in onda una nuova puntata di Uomini e donne. Il dating show di Maria De Filippi in queste ultime settimane vede protagonista il Cavaliere Maurizio nel Trono over, diviso tra Gemma Galgani ed Elena, la quale a sua volta è uscita anche con Mauro. In particolare, l’intenzione da parte di Gemma e Maurizio è quella di proseguire la conoscenza: la coppia ha infatti in programma un altro weekend da trascorrere insieme, dopo quello romantico vissuto in Sardegna e che ha fortificato il loro rapporto.

Sempre nel Trono Over, inoltre, Silvio e Donatella sembrano essersi riappacificati dopo le incomprensioni degli ultimi giorni: un bacio ha infatti sancito la pace. Nel Trono Classico, invece, Cristian ha avuto una lite con Virginia per Beatriz, mentre Brando è tornato sui suoi passi e ha richiamato Raffaella in studio, dopo averla eliminata.

Anticipazioni Uomini e donne: Gero e Angelica, quale futuro per loro?

Ma cosa succederà oggi pomeriggio, martedì 10 ottobre 2023, nella nuova puntata di Uomini e donne? Secondo le anticipazioni riportate da TvBlog, nel Trono over Barbara rivolgerà un particolare appello ad Alessio e Gianluca. La sua intenzione è piuttosto chiara: la dama vorrebbe dai due cavalieri maggior intraprendenza, poiché vorrebbe sentirsi corteggiata. Sempre nel Trono Over, ci saranno degli sviluppi nel rapporto tra Gero e Angelica? Il cavaliere è uscito con la dama ma avrebbe qualcosa da dirle, in riferimento all’esterna trascorsa assieme. Il loro rapporto è piuttosto in bilico e, nella puntata di oggi, scopriremo se il Cavaliere vorrà proseguire o interrompere la conoscenza con la dama.

