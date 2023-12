Anticipazioni Uomini e donne, puntata 11 dicembre 2023/ Novità in arrivo per Ida Platano e Gemma Galgani

Uomini e donne torna oggi pomeriggio dopo il lungo ponte dell’Immacolata

Oggi ha inizio una nuova settimana e, con essa, si registra il ritorno delle puntate di Uomini e donne, in onda come sempre nel pomeriggio di Canale5. Dopo il lungo ponte dell’Immacolata e la mancata messa in onda della puntata di venerdì, per via della festività, il dating show condotto da Maria De Filippi torna oggi pomeriggio. Nella precedente puntata, quella di giovedì scorso, il Trono over ha assistito al confronto tra Ida e Mario. L’uscita in esterna e il successivo scontro tra la tronista e Alessandro Vicinanza hanno smosso alcuni dubbi nel corteggiatore.

In studio i due hanno avuto un confronto, nel corso del quale la Platano ha ammesso di non sentirsi pronta al 100% a buttarsi a capofitto in una nuova conoscenza. Mario è però disposto ad aspettare e non ha alcuna fretta, ammette. Inoltre, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sono convinti di voler proseguire la propria frequentazione, fatto che ha destato più di un dubbio in Tina Cipollari, non convinta di questa loro scelta.

Anticipazioni Uomini e donne: Ida Platano e l’incontro con nuovi corteggiatori

Ma cosa succederà oggi pomeriggio, lunedì 11 dicembre 2023, nella nuova puntata di Uomini e donne in onda come sempre su Canale5? Stando alle anticipazioni riportate da SuperGuidaTv, resta il dubbio su Claudio e Alessia e su un loro possibile chiarimento, dopo i dissapori e i contrasti dell’ultimo periodo. Inoltre, sono in arrivo novità anche per Ida Platano, alle prese con nuovi corteggiatori.

Anche Gemma Galgani è più attiva che mai e, nel parterre del Trono Over, è alle prese con la conoscenza di un nuovo cavaliere. La dama torinese, anche in questa edizione, si conferma ancora una volta una delle protagoniste del programma.

