Anticipazioni Uomini e donne, puntata 21 dicembre 2023/ Roberta Di Padua lascia il programma

Uomini e donne: Claudia e Alessio chiudono, Roberta furiosa con Alessandro

Le avventure del Trono classico e del Trono over di Uomini e donne tornano in onda oggi pomeriggio, giovedì 21 dicembre 2023, con una nuova attesissima puntata su Canale 5. Nell’appuntamento di ieri sono stati tanti i colpi di scena, a cominciare dalla decisione di Claudia e Alessio, che pare ormai definitiva, di chiudere la propria frequentazione. L’ennesimo scontro è stato scatenato dalla decisione del Cavaliere di avviare la conoscenza con un’altra dama. Ne è nato un duro battibecco con Claudia che, alla fine, sembra intenzionata a troncare i rapporti con lui: “Basta, non ho più piacere nel parlare con te”.

Nervi tesi anche tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. L’interesse del Cavaliere sembra ora rivolto ad un’altra dama, Cristina, che dopo alcune titubanze decide di avvicinarsi a lui in puntata per un ballo. La mossa dell’ex fidanzato di Ida Platano non è affatto piaciuta a Roberta, che non gliele ha mandate a dire.

Ma cosa succederà oggi pomeriggio, nella nuova attesissima puntata di Uomini e donne in onda come sempre su Canale 5? Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog, si riprende il filo del discorso interrotto ieri tra Alessandro e Gianni Sperti, che avevano avviato una piccola discussione poi rimasta in sospeso. L’attenzione di Vicinanza, ora spostata verso Cristina, ha scatenato la rabbia di Roberta Di Padua: la Dama arriverà a prendere una drastica decisione, quella di lasciare definitivamente il programma da sola.

Ma non saranno solo le vicende del Trono over ad animare questa nuova puntata. Per quanto riguarda il Trono Classico, infatti, il pubblico assisterà a diverse esterne realizzate dai tronisti.

Uomini e donne, dove vedere la nuova puntata in tv e in streaming

La nuova puntata di Uomini e donne andrà in onda oggi pomeriggio, giovedì 21 dicembre 2023, su Canale 5 a partire dalle ore 14.45. Per chi volesse visionare il programma condotto da Maria De Filippi in streaming, è disponibile come sempre la piattaforma di Mediaset Infinity.











