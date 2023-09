Anticipazioni Uomini e donne, puntata 21 settembre 2023/ Federico e Carola in studio, la verità sull’addio

Uomini e donne, Maurizio sotto attacco: è reale interesse per Gemma Galgani?

Emozioni e grandi ritorni nella nuova puntata di Uomini e donne, in onda oggi pomeriggio su Canale5. Nella puntata di ieri abbiamo assistito ad alcuni momenti importanti, tra Trono Over e Trono Classico. Per quanto riguarda il primo, a monopolizzare la scena è stata sicuramente Gemma Galgani, che in studio ha raccontato e rivissuto l’esterna con Maurizio. Tuttavia serpeggia scetticismo sulla figura del Cavaliere, che non è visto di buon occhio nel parterre e neanche dagli opinionisti: a loro dire, infatti, non sarebbe interessato alla Galgani, che però lo difende dalle accuse.

Nel trono classico, invece, il pubblico ha assistito a un vero e proprio “triangolo amoroso” tra i due tronisti, Cristian e Brando, e la corteggiatrice Beatriz. La ragazza sembra infatti contesa dai due protagonisti del Trono, senza però dichiararsi ancora a nessuno dei due.

Anticipazioni Uomini e donne: Federico e Carola in studio

Ma cosa bolle in pentola nella nuova puntata di Uomini e donne, in programma oggi, giovedì 21 settembre, nel pomeriggio di Canale5? Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog, il pubblico assisterà ad un altro attesissimo ritorno in studio, dopo quello di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Farà ritorno un’amatissima coppia della scorsa edizione, Carola Carpanelli e Federico Nicotera, che tuttavia si sono lasciati solo pochi mesi dopo l’uscita dal programma.

L’ex tronista, in particolare, rivela che la relazione con l’ex corteggiatrice è durata circa due mesi, dopodiché quest’ultima se ne sarebbe andata via improvvisamente. Federico avrebbe provato a ricucire i rapporti con Carola, senza però riuscirci. Lei, però, ha giustificato il suo comportamento, dichiarando di essersi sentita oppressa da lui. Verrà dunque fatta luce, nella puntata di oggi, sul chiacchierato addio della coppia: dopo un avvio promettente, il loro amore è naufragato e in studio a Uomini e donne ne verranno analizzati e raccontati dettagli e retroscena.

