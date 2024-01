Anticipazioni Uomini e Donne, puntata 25 gennaio 2024/ Trono di Ida Platano: Ernesto vuole andarsene

Uomini e Donne, anticipazioni 25 gennaio: Ernesto vuole abbandonare il Trono di Ida Platano

Dalle anticipazioni sulla puntata di oggi di Uomini e Donne, 25 gennaio 2024, si scopre che il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi proseguirà con il Trono Classico di Ida Platano. La tronista di questa edizione ma già volto storico del programma ha scelto portare in esterna Sergio e Mario. Tra Ida e Sergio ci sono stati abbracci e sguardi complici e il corteggiatore le ha confessato di provare per lei emozioni forti ed avere avuto un colpo di fulmine.

IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ "Con Sergio mi sono sentita tanto desiderata". Poi la lite con Mario

Nel Trono Classico, poi, Ida ha scelto di uscire anche con Mario e quest’ultimo dopo averla portata al cinema le ha dedicato una lettera in cui esterna i propri sentimenti. E non solo ma anche una maglia e soprattutto si è tatuato il nome di Ida sul polso! Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, 25 gennaio 2024, invece ci sarà un clamoroso colpo di scena: Ernesto comunicherà di volersene andare dopo aver visto le esterne con Sergio e Mario, e non corteggiare più Ida, come reagirà quest’ultima?

Ida Platano, dura lite con Mario Cusitore a Uomini e Donne/ Nuova segnalazione su di lui, poi un'esterna…

Anticipazioni Uomini e Donne puntata del 25 gennaio 2024: Claudia è uscita con Daniele e Sabrina con Francesco

Nella puntata di oggi, 25 gennaio 2024, di Uomini e Donne si vedranno anche le esterne delle altre troniste. Le anticipazioni sono scarne e rivelano solo che Claudia è uscita con Daniele mentre Sabrina ha deciso di portare fuori Francesco, come saranno andate le conoscenze delle due troniste?

Nel frattempo per quanto riguarda il Trono Over di Uomini e Donne come sempre nel parterre di Dame e Cavalieri ci saranno: Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Alessandro Rausa, Cristina Tenuta, Silvio Venturato, Marco Viola, Marco Spagna, Claudia Lenti, Gianluca Totò, Tiziana Riccardi, Alessio Pili Stella, Gabriella La Torre, Alessandro Vicinanza, Asmaa Fares e gli altri.

Ida Platano, Uomini e Donne/ Tanti dubbi su Mario, poi in studio confronto con Sergio e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA