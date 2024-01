Anticipazioni Uomini e donne, puntata 23 gennaio 2024/ Ida in esterna con Mario e Sergio

Uomini e donne: Alessandro e Cristina chiudono, Brando sempre più incerto

Ieri pomeriggio Uomini e donne ha regalato grandi colpi di scena in studio, a cominciare dal Trono Over. Dopo numerosi tentativi di riconciliazione, alla fine la frequentazione tra Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta è giunta al termine. La Dama si è sfogata contro il Cavaliere, accusandolo di averla solo presa in giro e di non essere mai stato realmente interessato a lei. Anche Ida Platano è intervenuta nel dibattito e, proprio in questa occasione, ha avuto un durissimo litigio con il suo ex.

Passando invece al Trono classico, Brando è sempre più indeciso sulla scelta che a breve dovrà fare. Il tronista è uscito in esterna con le sue due corteggiatrici: con Raffaella, la quale gli ha anche presentato sua mamma, e Beatriz, con la quale c’è stato anche un bacio. Le due esterne sono state mostrate in studio e Raffaella, di fronte al bacio tra Brando e Beatriz, non ha avuto reazioni.

Anticipazioni Uomini e donne: la scelta di Cristian in esterna

Ma cosa succederà oggi pomeriggio, martedì 23 gennaio 2024, nella nuova puntata di Uomini e donne in onda come sempre su Canale 5? Secondo quanto riferiscono le anticipazioni riportate da TvBlog, quest’oggi il pubblico assisterà alla fine del percorso di Cristian sul trono della trasmissione. Un vero e proprio colpo di scena caratterizzerà l’epilogo di questa sua avventura, dal momento che la sua scelta verrà effettuata eccezionalmente in esterna e non in studio, come da tradizione.

Inoltre, Ida Platano prosegue la conoscenza con i corteggiatori che sono scesi per lei nel parterre. In particolare, oggi verranno mostrate le esterne della tronista con Mario e con Sergio.

