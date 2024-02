Anticipazioni Uomini e donne, puntata 27 febbraio 2024/ Mario torna in studio su volontà di Ida Platano

Uomini e donne: Gemma e Giancarlo a confronto, tensioni tra Ernesto e Barbara

Ieri pomeriggio è andata in onda la prima puntata settimanale di Uomini e donne e, a tenere banco, sono soprattutto le dinamiche all’interno del Trono Over. Gemma e Giancarlo hanno ormai chiuso in via definitiva la loro frequentazione ma, a centro studio, c’è stato spazio per un altro confronto faccia a faccia. A prendersi la scena è stato anche Ernesto che, oltre a Barbara De Santi, ha avviato una conoscenza con Jasminka e Simona, quest’ultima giunta da poco in studio per lui.

Tra Ernesto e Barbara la situazione è altalenante: sebbene la coppia continui a frequentarsi e a fare uscite, la Dama nutre sospetti su di lui e lo accusa di mancarla di rispetto. Ci sono stati poi altri confronti in studio, come quello tra Adriano e Luna, la quale è stata messa in guardia da Serena che ha attaccato il Cavaliere. Prosegue inoltre la frequentazione tra Tiziana e Angelo, usciti più volte insieme.

Oggi pomeriggio, martedì 27 febbraio 2024, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne, come sempre su Canale 5. Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog, il Trono classico assisterà ad un importante ritorno in scena a centro studio: quello di Mario Cusitore. Dopo i recenti contrasti, Ida Platano ci ha ripensato e ha deciso di concedergli una nuova possibilità: sarà la svolta definitiva nel loro rapporto?

Intanto, sul fronte Trono Over, proseguono le conoscenze in studio tra dame e cavalieri. Mario, in particolare, è assoluto protagonista: dopo essere uscito con due dame, avrà l’occasione di conoscere in studio addirittura 6 donne arrivate apposta per lui. Per quanto riguarda Gianluca, invece, ci sarà un confronto a centro studio con Cristina e Maura.

