Anticipazioni Uomini e donne, 27 gennaio 2025: un nuovo inizio per Gianmarco

Oggi, lunedì 27 gennaio 2025, ha inizio una nuova settimana e con essa torna in onda il consueto appuntamento pomeridiano con Uomini e donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 ha vissuto, nel corso delle precedenti puntate, un importante colpo di scena con conseguente addio di una delle protagoniste: Martina De Ioannon ha infatti concluso il suo percorso sul Trono classico con il momento della sua scelta, ovvero Ciro Solimeno.

Armando De Ioannon e Micaela Gagliardi: chi sono i genitori di Martina De Ioannon/ Rapporto con De Filippi...

Per una parte contenta, ovvero Ciro, c’è ovviamente una parte delusa che è però pronta ora a rimettersi in gioco: Gianmarco Steri, la “non scelta” di Martina, è diventato ufficialmente il nuovo tronista del programma. Secondo le anticipazioni della puntata di oggi, riportate da TvBlog, Gianmarco ha accettato la proposta di Maria De Filippi e della produzione di passare da corteggiatore a tronista e così, quest’oggi, ha inizio la sua avventura sul trono alla ricerca dell’anima gemella. Per lui sono già arrivate migliaia di richieste da parte delle corteggiatrici desiderose di scendere nel parterre e conoscerlo…

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno: convivenza dopo la scelta a Uomini e Donne?/ Trasferimento a Roma...

Uomini e donne, la nuova avventura di Tina Cipollari sul Trono over

Proseguendo con le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e donne, in onda su Canale 5 oggi pomeriggio, lunedì 27 gennaio 2025, spazio verrà dedicato anche alle dinamiche del Trono Over. A prendersi la scena nell’ultimo periodo è stata sicuramente Tina Cipollari: per anni storica opinionista del dating show di Maria De Filippi, ha accettato la proposta di mettersi in gioco alla ricerca dell’amore e diventare una nuova tronista a tutti gli effetti.

Ha così inizio la sua nuova avventura sul Trono over, alla ricerca dell’anima gemella, la quale dovrà avere determinati requisiti ben specificati in precedenza. Arriverà per lei l’occasione, dopo tanti anni sulla poltrona da opinionista, di trovare il vero amore?

Francesco De Ioannon: chi è il fratello di Martina che ha criticato la scelta di Ciro/ Dopo Uomini e Donne...