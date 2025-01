Gianmarco Steri: da corteggiatore a tronista di Uomini e Donne

Arrivato a Uomini e donne con la speranza di trovare sul trono Martina De Ioannon, Gianmarco Steri ha dato tutto se stesso nella sua avventura da corteggiatore sperando, fino all’ultimo, di poter essere la scelta della tronista che, invece, gli ha preferito Ciro Solimeno. Una scelta, quella di Martina, che ha deluso Gianmarco per il quale tifavano tantissimi presenti in studio, ma anche molti fan del programma di Maria De Filippi che speravano di poterlo rivedere comunque in trasmissione in una nuova veste. Detto, fatto.

Dopo la scelta di Martina, infatti, Maria De Filippi e la redazione di Uomini e Donne non hanno perso tempo facendo una proposta allettante a Gianmarco ovvero quella di diventare tronista. Una proposta a cui il corteggiatore non ha rinunciato accettando l’occasione che gli è stata offerta nella speranza di poter trovare la donna della sua vita.

Gianmarco Steri tronista di Uomini e Donne: ecco la sua donna ideale

L’avventura da tronista di Gianmarco Steri è ufficialmente cominciata con l’arrivo, nello studio di Uomini e Donne, di ben cento ragazze, pronte a corteggiarlo e a conquistarlo. Riuscire a trovare la donna della sua vita non sarà facile per Gianmarco che, tuttavia, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, ha svelato le caratteristiche che dovrà avere la ragazza che lo conquisterà.

“La mia ragazza ideale? Potrei dire che mi piacciono le more, e poi prendere una sbandata per una bionda, come è successo in passato. Sarei bugiardo a dire che non conta l’aspetto fisico, però non ho un canone estetico preciso. Deve essere bella, ma anche avere una bella testa“, le parole di Gianmarco che ha anche spiegato di essere rimasto assolutamente sorpreso dalla presenza di ben 100 corteggiatrici che hanno mandato in tilt il centralino di Uomini e Donne.

