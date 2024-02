Anticipazioni Uomini e donne, puntata 29 febbraio 2024/ Brando tra Beatriz e Raffaella, arriva la svolta?

Uomini e donne: Cristina Tenuta in difficoltà, la reazione di Tina Cipollari

Oggi pomeriggio torna in onda Uomini e donne su Canale 5, con una nuova puntata. Nel corso dell’appuntamento di ieri, il Trono classico ha visto sempre più in bilico la posizione di Brando. Il tronista non ha ancora fatto una scelta definitiva tra Beatriz e Raffaella, ma il suo interesse sembra sbilanciarsi nei confronti della prima. Raffaella, in particolare, non ha trattenuto le lacrime dietro le quinte guardando le immagini dell’esterna di Brando con la sua “rivale” in amore.

Cristina Tenuta, Uomini e Donne/ Chiude con Gianluca e rifiuta Rocco, Tina: "Smaltisci Verissimo"

Sul fronte Trono Over, anche Cristina Tenuta sembra essere in difficoltà. Dopo essersi messa il cuore in pace per Alessandro Vicinanza, che alla fine ha deciso di uscire dal programma con Roberta Di Padua, la dama fatica a trovare la persona giusta con cui approfondire una conoscenza seria. In particolare, dopo aver chiuso con Gianluca, ieri ha rifiutato la conoscenza con un Cavaliere di nome Rocco, arrivato in studio per lei, provocando la reazione di Tina Cipollari.

Brando, Uomini e Donne/ Sorpresa a Beatriz: Raffaella piange dietro le quinte

Anticipazioni Uomini e donne: Brando sempre più diviso tra Beatriz e Raffaella

Ma che cosa succederà oggi pomeriggio, giovedì 29 febbraio 2024, nella nuova puntata di Uomini e donne in onda come sempre su Canale 5? Il Trono classico vedrà nuovamente protagonista Brando. Il tronista arriverà ad un punto cruciale del suo percorso, con la scelta tra Beatriz e Raffaella che sembra sempre più in bilico.

Inoltre, come svelano le anticipazioni riportate da TvBlog, si tornerà poi a parlare di Ernesto Russo e Barbara De Santi, sempre più protagonisti di un rapporto fatto di alti e bassi. Il Cavaliere ha avviato un frequentazione con Jasminka, che però lei stessa ha deciso di interrompere subito. E anche con Barbara la situazione è delicata: la coppia avrebbe dovuto uscire insieme, ma Ernesto non si sarebbe presentato all’appuntamento, scatenando la reazione della dama.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 28 febbraio 2024: Raffaella piange per Brando

© RIPRODUZIONE RISERVATA