Anticipazioni Uomini e donne, puntata 5 dicembre 2023/ Alessandro Vicinanza torna nel parterre dei cavalieri

Uomini e donne: scoppia la pace in studio tra Ida Platano e Roberta Di Padua

Uomini e donne torna in onda oggi pomeriggio con una nuova, attesissima puntata. Il pubblico è però memore di quanto accaduto ieri in studio, con un Trono Over che ha offerto numerose ed inaspettate dinamiche che hanno lasciato con il fiato sospeso. Sembra ormai giunta ai titoli di coda la frequentazione tra Claudia e Alessio. La Dama, al fine di riconciliarsi con il Cavaliere e riallacciare il rapporto con lui, è arrivata in studio con un dono speciale: una loro foto insieme. La reazione di Alessio, tuttavia, è stata negativa e si è acceso l’ennesimo scontro tra i due.

Sempre sul fronte Trono Over, Silvio ha iniziano una conoscenza con Sabrina. Ma il vero colpo di scena è stato sicuramente l’abbraccio di riconciliazione tra Ida Platano e Roberta Di Padua. Dopo una feroce discussione avuta in studio, la Dama è crollata in lacrime e, alla fine, ha fatto pace con la neo-tronista.

Anticipazioni Uomini e donne: Alessandro Vicinanza torna nel parterre

Ma che cosa succederà, invece, nella nuova puntata di Uomini e donne in onda oggi pomeriggio su Canale 5? Secondo quanto svelano le anticipazioni riportate da TvBlog, il Trono Over assisterà all’attesissimo ritorno di Alessandro Vicinanza nel parterre dei cavalieri. In quello stesso parterre, un anno fa circa, ebbe luogo la scelta di Ida Platano, che uscì proprio con Alessandro dallo studio del dating show. Un anno dopo le cose sono decisamente cambiate: lei è tornata nel programma ma nella veste inedita di tronista, lui si è riappropriato dei panni di Cavaliere alla ricerca, nuovamente, della sua dolce metà. Tra i due, inoltre, ci sarà una discussione in studio.

Per quanto riguarda invece il Trono classico, prosegue la conoscenza di Cristian con Valentina. Il tronista e la corteggiatrice usciranno in esterna: come andranno le cose?











