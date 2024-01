Anticipazioni Uomini e donne, puntata giovedì 18 gennaio 2024/ Ida Platano, nuovi dubbi su Mario

Uomini e donne, i ritorni in studio di Roberta Di Padua e Armando Incarnato

La puntata di Uomini e donne andata in onda ieri pomeriggio è stata caratterizzata da alcuni, importanti ritorni nel parterre del Trono Over: quelli di Roberta Di Padua e Armando Incarnato. I due protagonisti sono tornati in studio e, confermando il loro carattere schietto e senza filtri, sono stati al centro di una discussione con Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta. La coppia ha deciso di proseguire la propria conoscenza, e questo ha indispettito Roberta, che ha prima attaccato il Cavaliere e, a seguire, ha accusato la Dama di essere falsa e non un’amica.

Anche Armando, dopo diverse settimane di assenza, è tornato a far sentire la propria voce in studio. Il Cavaliere ha infatti attaccato Vicinanza, accusandolo di essere un personaggio: il riferimento è al suo ritorno a Uomini e donne, dopo che però aveva criticato la medesima decisione presa dall’ex fidanzata Ida Platano, ora tronista. Sul fronte Trono Classico, invece, il pubblico ha assistito all’esterna sulla neve di Brando e Raffaella. Il tronista ha ancora difficoltà a schiarirsi le idee: quale sarà la sua scelta tra Raffaella e Beatriz?

Intanto, anche nella nuova puntata di Uomini e donne in onda oggi, giovedì 18 gennaio 2024, nel pomeriggio di Canale 5, non mancheranno i colpi di scena. Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog, prosegue la discussione a 4 tra Armando Incarnato, Alessandro Vicinanza, Cristina Tenuta e Roberta Di Padua. Sono ancora numerosi i conti in sospeso e i nodi da sciogliere lasciati dalla puntata di ieri e, per questo, il confronto sarà ancora piuttosto acceso.

Intanto Ida Platano sembra nutrire nuovi dubbi su Mario. Dopo averlo perdonato in seguito alla segnalazione e aver accettato di concedergli una seconda opportunità, ora la tronista si sente poco considerata e corteggiata da lui. Il Cavaliere però avrebbe avanzato come giustificazione il fatto di non essere ancora del tutto inserito nel programma, e di non conoscere ancora bene le regole. Giustificazione che, tuttavia, sembra non convincere tutti.

