Antoine Griezmann all’Atlético Madrid/ Calciomercato: cifre e dettagli dell’accordo

Antoine Griezmann torna all’Atlético Madrid: questa è senza dubbio la notizia della serata, il colpo “re” di questa serata finale di calciomercato, che in Spagna, ricordiamo, chiude i battenti alle 24 e non alle 20 come in Italia. L’asso del Barcellona riparte dunque dai Colchoneros, dopo due stagioni trascorse in maglia blaugrana con (pochi) alti e (tanti) bassi. Ad annunciare in via ufficiosa il trasferimento (l’ufficialità è attesa entro la prossima ora) è stato l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che sul proprio sito internet scrive che il club rojiblanco ha chiuso la trattativa per il classe 1991 con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni.

Un’operazione definita con quasi due ore di anticipo rispetto al gong finale. Griezmann firmerà un contratto di due anni con opzione e, sicuramente, il francese non avrà difficoltà ad ambientarsi, visto che già conosce l’ambiente e l’allenatore, Diego Simeone, che lo accoglierà a braccia aperte. Un’insidia più lungo il cammino europeo del Milan, inserito proprio nel medesimo girone eliminatorio di UEFA Champions League dei campioni di Spagna.

ANTOINE GRIEZMANN ALL’ATLÉTICO MADRID: GIÀ 133 GOL CON I COLCHONEROS

Antoine Griezmann, dopo la partenza di Cristiano Ronaldo accostato anche alla Juventus, lascia il Barcellona dopo 102 presenze, 17 assist e 35 gol. All’Atlético Madrid, invece, il transalpino, campione del mondo con la Francia ai Mondiali disputati in Russia nel 2018, ha segnato 133 gol in 257 presenze nella parentesi temporale dal 2014 al 2019.

Come ricorda Gianluca Di Marzio sul suo sito internet, l’Atlético è stato il grande protagonista della sessione estiva di calciomercato, a seguito della Liga vinta la scorsa primavera. Infatti, i “materassai” hanno acquistato Rodrigo De Paul, asso dell’Udinese, dopo la vittoria della Copa América, e l’attaccante Cunha dall’Hertha Berlino. In attacco, per rimpiazzare proprio Griezmann, al Barcellona, dopo il rifiuto del Manchester United per Cavani, “arriverà Luuk de Jong dal Siviglia (48 presenze e 9 gol nell’ultima stagione), ha sottolineato l’esperto di Sky Sport.

