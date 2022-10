Antonella asfalta Ginevra Lamborghini “Era fidanzata ma non si è comportata come una santa”/ I duro sfogo

Grande Fratello Vip 2022, Antonella Fiordelisi contro Ginevra Lamborghini

Al Grande Fratello Vip 2022, nel corso della puntata di ieri sera, è andato in scena un duro scontro a distanza tra Ginevra Lamborghini in studio e Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi in Casa. L’ex concorrente ha attaccato l’hairstylist per le frasi dette su di lei, secondo cui si sarebbe avvicinata in Casa pur essendo fidanzata. Ma non ha risparmiato critiche nemmeno ad Antonella, per il modo in cui si è comportata con Edoardo Donnamaria e per il fatto di essersi avvicinata a Antonino per farlo ingelosire, giocando a suo dire in maniera “sporca”.

In studio la Lamborghini si è presa una valanga di applausi per il suo intervento, ma la sua presa di posizione non è andata giù alla Fiordelisi che, parlando con Antonino in giardino dopo la puntata, sbotta contro di lei: “Ci sono rimasta malissimo perché da un’amica non mi aspettavo che si comportasse così con te. In quel momento particolare ti doveva difendere, ha fatto così perché tutti quanti in quel momento ti attaccavano. Come mai questa cosa non te l’ha detta la scorsa puntata, che ha detto ‘ti aspetto?’. E ora ha cambiato totalmente versione. Tutti quanti ti attaccavano in quel momento e lei ha pensato bene di attaccarti, perché lei segue il branco alla fine, come ha sempre fatto“.

Antonella attacca Ginevra: “Incoerente, non è una santa“

Antonella Fiordelisi, durante il suo sfogo con Antonino Spinalbese, si sofferma in particolare sul comportamento di Ginevra Lamborghini nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Pur essendo fidanzata, sebbene al momento stia attraversando un periodo di crisi nella sua storia d’amore, a suo dire avrebbe giocato sporco avvicinandosi sensibilmente a lui: “Poi lei dice che tu hai giocato troppo. Ma ricordiamoci che lei era fidanzata, ogni minuto diceva che era fidanzata e non mi sembra che lei si sia comportata come una santa in questa Casa. Quindi che lei va a parlare di te, è una cosa incoerente“.

Ad Antonella inoltre non è andato giù il fatto che Ginevra non abbia difeso Antonino in puntata, quando era attaccato da tutti: “E poi, quando vede un amico in difficoltà, non fa branco semplicemente per prendersi gli applausi dal pubblico. Perché in quel momento doveva difenderti e dire di te il positivo. Quindi per me non è nemmeno un’amica una che fa così“. Quanto avvenuto in puntata ha lasciato l’amaro in bocca alla giovane inquilina, che si è sfogata nella notte.











