Ginevra Lamborghini e l’attacco di panico al Grande Fratello

A distanza di due anni dalla partecipazione al Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini torna a ricordare il momento in cui, a causa di alcune frasi dette su Marco Bellavia, fu ufficialmente squalificata. L’ex vippona ha ripercorso le tappe di quel momento in un racconto fatto all’interno del podcast No Lies di cui è stata ospite svelando di aver avuto un forte attacco di panico nel momento in cui è entrata in studio. Scioccata e incapace di parlare, Ginevra arrivò nello studio del Grande Fratello Vip tremante al punto da essere, poi, riuscita a raggiungere il centro dello studio solo con l’aiuto di Alfonso Signorini.

Ferruccio, Lucrezia, Flaminia, chi sono gli altri fratelli di Elettra e Ginevra Lamborghini/ Due gemelle e...

“Quel momento lo ricordo molto bene ed è stato terribile, perché non sono stata bene. Ho avuto un attacco di panico molto, molto forte, dovuto sicuramente alla situazione di tensione… io ero credula, non potevo immaginare, mi sono colpevolizzata moltissimo della serie ‘Oh mio Dio, ma cosa ho fatto? Che cosa orrenda ho fatto?’. Questo aggiunto alla paura del giudizio delle persone, che so, possono essere molto cattive. Ho vissuto un attacco di panico in diretta in mondovisione, non respiravo, avevo tutte le mani, le braccia dure, respiravo ma non entrava aria”, ha spiegato la Lamborghini.

Edoardo Casella, fidanzato di Ginevra Lamborghini/ La sorella di Elettra: "Vorrei avere tanti figli e poi..."

Ginevra Lamborghini e il ricordo del Grande Fratello Vip

Ginevra Lamborghini ricorda la sensazione di vuoto e la paura di morire in quel momento. A distanza di due anni da quel momento, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ricorda perfettamente ogni dettaglio e ogni sensazione provata mettendo piede in studio. “Un attacco di panico è questo, ti senti letteralmente morire, stai morendo, sei convinto di stare morendo in quel momento.”, ha continuato la protagonista del GF Vip 7,

“Posso solo ricordare quegli attimi come un qualcosa di estremamente traumatico, che mi ha segnato molto nei mesi successivi. Non pensavo che avrei potuto essere così vittima del giudizio delle persone che non mi conoscono e che in realtà mi stavano dipingendo come un mostro letteralmente. Per me quella del GF Vip è stata un’esperienza, sotto un certo punto di vista molto bella, ma estremamente pesante“, ha concluso.