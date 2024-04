Antonella Clerici a Belve: “Condurre Sanremo 2025? Ho altri programmi”/ “Dalla Rai avrei voluto un ‘grazie’…”

La schiettezza di Antonella Clerici a Belve – stando alle anticipazioni proposte da Il Fatto Quotidiano – è emersa in maniera poderosa durante l’intervista diretta da Francesca Fagnani che andrà in onda questa sera. La conduttrice ha argomentato a proposito del suo ruolo in Rai e non sono mancate le stoccate tutt’altro che sibilline. “Meritavo di essere messa al posto del cavallo, se non mi hanno riconosciuto il merito che mi si doveva? Beh, qualche volta era giusto che dicessero: ‘Cavolo grazie, sei stata fantastica’. Ma questa azienda no. Basterebbe una palla sulla spalla, ci ho patito di questo”.

Antonella Clerici – sempre nel corso dell’intervista a Belve – ha anche rispedito al mittente i rumor che la vorrebbero sul palco del Festival di Sanremo 2025 in qualità di conduttrice. “Non me l’ha chiesto nessuno, mai… Rientra un po’ nel nostro mondo Rai, poi magari direi di no”. La conduttrice avrebbe poi chiuso l’argomento in maniera piuttosto perentoria: “Ho i miei programmi e le mie cose, non me ne frega niente; peggio per loro”.

Dunque, è chiaro che dalle parole ai fatti c’è sempre tanto da raccontare: altrettanto vero è che le parole di Antonella Clerici difficilmente lasciano spazio ad un possibile ripensamento o rovesciamento di fronte a proposito delle sue quotazioni al comando della prossima edizione del Festival di Sanremo 2025. Non a caso, sempre più caldo sembra essere il nome di Carlo Conti sia per la conduzione che per la direzione artistica.

Stando a quanto riporta Libero, il possibile ritorno di Carlo Conti alla conduzione del Festival di Sanremo 2025 potrebbe propiziare l’approdo sul palco dell’Ariston di un’altra stella della conduzione italiana: Maria De Filippi. Chiaramente tale scenario è da ascrivere all’ambito delle suggestioni ma – come riporta il portale – lo stesso conduttore è sembrato quasi speranzoso stando ad alcune recenti dichiarazioni: “Ci sono un sacco di donne bravissime; Maria De Filippi ha fatto Sanremo con me, è stato bellissimo, ci siamo divertiti un sacco. Magari torniamo io e lei, chissà…”

