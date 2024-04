Antonella Clerici, chi sono gli ex mariti e compagni/ Pino Motta, Sergio Cossa e Eddy Martens

Antonella Clerici, arrivata al traguardo dei 60 anni e con alle spalle una lunga carriera fatta di successi in tv, ha avuto una vita sentimentale molto movimentata, segnata da due matrimoni e svariate relazioni durature che sono state per molto tempo oggetto di gossip e indiscrezioni. Prima dell’attuale rapporto di convivenza con l’imprenditore genovese Vittorio Garrone, con il quale è legata sentimentalmente dal 2016 infatti, la celebre conduttrice ha avuto in particolare tre importanti partner.

Due ex mariti e un ex fidanzato dal quale ha avuto anche una figlia oggi 15enne. Il primo matrimonio, nel 1989 fu quello con il giocatore di basket Pino Motta, conosciuto a metà degli anni 80 quando la Clerici lavorava come giornalista per una emittente locale della Lobardia. La relazione finì nel 1991 e nonostante le prima indiscrezioni parlassero di un amore finito a causa della lontananza per impegni di lavoro, Motta dichiarò successivamente di aver capito di essere stato lasciato perchè c’era un altro uomo. Nel 2000 Antonella Clerici sposa il produttore discografico Sergio Cossa a Manhattan, una relazione che, seppur breve , come dichiarato dalla conduttrice fu molto intensa ed appassionata.

Antonella Clerici, gli ex amori, dal matrimonio con Sergio Cossa alla relazione con Eddy Martens

Antonella Clerici è stata sposata due volte, nel secondo matrimonio in particolare, quello con Sergio Cossa, ad aver giocato un importante ruolo fu la cucina e la particolare abilità del partner come cuoco. Nelle indiscrezioni dell’epoca infatti emersero i particolari del loro primo incontro e del colpo di fulmine avvenuto proprio grazie all’assaggio di un risotto agli asparagi preparato da Cossa. Della separazione, in molte interviste la Clerici aveva ammesso che forse le era mancata la comprensione, ma che nei ricordi questo legame resterà sempre “Un grande amore“.

L’ultimo rapporto prima di quello attuale, e quello vissuto più pubblicamente è stato invece quello con l’animatore di orgine belga Eddy Martens, dal quale la conduttrice ha avuto la figlia Sofie Maelle. Di questa relazione durata 10 anni e terminata nel 2016, la Clerici ha sempre detto di aver avuto alti e bassi, con litigi e riconciliazioni, fino a quando a causa di un tradimento svelato proprio da alcune riviste di gossip, i due hanno deciso di prendere strade diverse. Martens ha scelto poi di cambiare vita e di evitare dichiarazioni in merito, infastidito dalle indiscrezioni della stampa che in varie occasioni lo avevano accusato di aver portato avanti una relazione solo per ottenere notorietà.











