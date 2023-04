Antonella Clerici, chi sono i genitori?/ Il toccante ricordo della madre

Antonella Clerici, il racconto dei genitori tra interviste e condivisioni social

L’affetto che circonda Antonella Clerici è tutto guadagnato con merito sul campo: in un panorama televisivo ricco di concorrenza e varietà in termini di programmazione, la conduttrice è sempre riuscita a trovare un proprio spazio con i suoi format trovando spesso e volentieri l’apprezzamento del pubblico. Dagli anni ’80 ad oggi ha avuto una crescita esponenziale; da annunciatrice televisiva a conduttrice di successo, il punto pià altro è stato forse il grande palco del Festival di Sanremo nel 2005.

Il grande seguito guadagnato negli ultimi anni da Antonella Clerici ha chiaramente aumentato l’interesse e la curiosità degli appassionati in riferimento alla sua vita privata. Oltre agli aneddoti di carattere sentimentale, molti si sono chiesti nel tempo quale fosse il ruolo dei genitori e la tipologia di rapporto familiare. Sul loro conto non sono molte le informazioni, ma è stata proprio la conduttrice in diverse occasioni a rivelare aneddoti sia sul padre che sulla madre. Quest’ultima è tristemente venuta a mancare nel 1995 e lo scorso mese di luglio Antonella Clerici decise di ricordarla con un toccante messaggio sui social.

Antonella Clerici, dalle curiosità sul padre Giampiero alla malattia della madre scomparsa nel ’95

“Mamma, 17 luglio. 27 anni…“, queste le commoventi parole di Antonella Clerici, che con poco lasciava intendere l’estremo dolore che mai potrà guarire dovuto alla perdita di un genitore. Sulla scomparsa della madre, la conduttrice svelò ulteriori dettagli in un’intervista per DiPiù: “Successe tutto all’improvviso; mamma era appena rientrata da un viaggio in Messico. Era bellissima come sempre, abbronzata e felice; aveva 55 anni e con tanti progetti all’orizzonte”. Dopo la dolce premessa, Antonella Clerici entrò poi nel dettaglio di quei tragici giorni: “Uno strano dolore al seno e la febbre, quindi gli accertamenti e la diagnosi: melanoma metastatico maligno che non le lascia scampo…”.

Oltre al racconto dell’amore materno e di quanto fu terribile affrontare gli ultimi momenti di vita dopo la diagnosi di melanoma, Antonella Clerici sempre sui social ha avuto modo di raccontare l’amore anche per l’altro genitore, suo padre Giampiero Clerici. L’uomo ha oggi 87 anni e pare che in passato sia stato proprietario di un attività commerciale specializzata come colorificio. Sul suo conto non sono reperibili ulteriori notizie, se non alcune dolci condivisioni social della figlia Antonella Clerici, soprattutto in occasione delle diverse festività tra compleanni e occasioni simili.











