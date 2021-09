Antonella Clerici compagno e figlia: Vittorio Garrone e Maelle/ Famiglia allargata

Vittorio Garrone e Maelle sono il compagno e la figlia di Antonella Clerici. La conduttrice di ‘E’ quasi mezzogiorno’ è pronta al matrimonio con l’imprenditore? Non è dato saperlo, ma una cosa è certa: l’amore tra Antonellina e Vittorio procede a gonfie vele ed ha la benedizione della piccola Maelle, nata dalla relazione con l’ex compagno Eddy Martens. Proprio la conduttrice parlando del rapporto tra Vittorio e la figlia Maelle ha rivelato: “Vittorio è un punto di riferimento importante per lei. Quando ci siamo conosciuti aveva solo sette anni e anche se ha il suo papà si vogliono molto bene. E lei chiama i figli di Vittorio “i miei fratelli”. In questo periodo due vivono con noi. Luca ha 18 anni e segue le lezioni a distanza. Invece Beatrice, che ne ha 25, prepara gli esami universitari. In più c’è il suo fidanzato, mentre la sorella Agnese è a Parigi”.

Antonella Clerici/ Matrimonio in vista con Vittorio Garrone? La figlia Maelle stupisce tutti con...

Una famiglia allargata quella di Antonella Clerici e Vittorio Garrone che convivono da diverso tempo. Per lui la conduttrice ha rivoluzionato la sua vita privata e lavorativa lasciando la città di Roma per trasferirsi ad Arquata Scrivia, un paesino quasi rurale in Piemonte. Un cambiamento radicale visto che la Clerici è passata dalla grande città alla realtà di una paesino.

Antonella Clerici/ Il matrimonio con Vittorio Garrone e l'appello in TV: "Vorrei..."

Antonella Clerici e la figlia Maelle: bellissimo rapporto con Vittorio Garrone

La storia d’amore tra Vittorio Garrone e Antonella Clerici procede a gonfie vele. Tutto questo è stato possibile anche grazie al legame che si è creato tra l’imprenditore e Maelle, la figlia della conduttrice Rai. Stesso discorso vale anche per il legame che la Clerici ha instaurato con i figli del compagno nati dalla precedente relazione. Una famiglia allargata, ma unita come confermano le tantissime foto condivise dalla conduttrice sui social in compagnia della figlia, ma anche dei figli del suo compagno.

Vittorio Garrone e Maelle, compagno e figlia Antonella Clerici/ "Amore tra noi"

Nonostante la grande complicità e l’amore però al momento la Clerici e Garrone non stanno pensando al matrimonio. Entrambi hanno dovuto superare degli amori sbagliati, basti pensare che la conduttrice si è sposata per ben due volte. Proprio per questo motivo al momento preferiscono andarci piano, ma non hanno mai escluso la possibilità, un giorno, di sposarsi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA