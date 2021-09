Vittorio Garrone e Maelle, compagno e figlia Antonella Clerici/ “Amore tra noi”

Vittorio Garrone e Maelle sono il compagno e la figlia di Antonella Clerici, la popolare conduttrice della Rai. Dopo l’estate trascorsa in Normandia con la sua famiglia, la Clerici è pronta a tornare in tv con due programmi molto attesi: “E’ quasi mezzogiorno” e la seconda edizione di “The Voice Senior”. Un’estate all’insegna del relax e della famiglia per Antonellina che è partita per la Normandia con il compagna Vittorio, la figlia Maelle e il nuovo arrivato Simba, il cucciolo tanto desiderato dalla sua bambina. Proprio del cane e della figlia ha postato una foto su Instagram con una didascalia semplice e chiara: “Amore”.

Amore, come quello che Antonella Clerici prova per la figlia Maelle tanto desiderata e nata dalla relazione con Eddy Martens. Proprio parlando della figlia dalle pagine del settimanale Oggi ha dichiarato: “è tanto serena, si è riavvicinata anche molto al papà Eddy sta facendo un percorso importante, prima di tutto per se stesso: ha capito che tende a perdere le persone che gli vogliono bene e ha deciso di mettersi in discussione, soprattutto per essere un buon padre. Prima nostra figlia lo viveva con un certo timore reverenziale, anche perché vivendo lui all’estero la distanza non aiuta. Ora li sento chiacchierare al telefono, ridendo e scherzando. Maelle è più spontanea, più libera di dire quello che le passa per la testa e io ne sono davvero sollevata. Eddy per me è come un fratello ed è diventato finalmente un uomo e un padre più accogliente”.

Dopo la fine della relazione con Eddy Martens, nella vita di Antonella Clerici è arrivato Vittorio Garrone. L’uomo, proprietario con i due fratelli dell’Erg, azienda che ha interessi dal petrolio alla telefonia, fino alle energie eoliche, dopo un matrimonio fallito con una donna sudamericana si è legato alla popolare conduttrice televisiva. Un amore importante che la conduttrice ha tenuto nascosto per un pò di tempo fino alla decisione di uscire alla scoperto e rivoluzionare la sua vita. Proprio per lui, infatti, la Clerici ha lasciato Roma per trasferirsi a Arquata Scrivia, un piccolo paesino in provincia di Alessandria, in Piemonte, dove oggi vive con la sua bambina. ”

“Vittorio è un punto di riferimento importante per lei. Quando ci siamo conosciuti aveva solo sette anni e anche se ha il suo papà si vogliono molto bene. E lei chiama i figli di Vittorio “i miei fratelli”. In questo periodo due vivono con noi. Luca ha 18 anni e segue le lezioni a distanza. Invece Beatrice, che ne ha 25, prepara gli esami universitari. In più c’è il suo fidanzato, mentre la sorella Agnese è a Parigi” – ha raccontato la conduttrice parlando della sua famiglia allargata.



