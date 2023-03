Antonella Clerici: “Dopo Amadeus a Sanremo vorrei una donna”/ “Follesa, Delogu o…”

Antonella Clerici, intervistata ai microfoni di “Tv Talk”, trasmissione di Rai Tre condotta da Massimo Bernardini, ha fatto il punto della situazione sulla sua carriera. Da un lato, c’è il successo quotidiano di “È sempre mezzogiorno”, dall’altro quello esplosivo di “The Voice Senior” e della sua versione “Kids”. Proprio quest’ultima è nata da un’intuizione della presentatrice, la quale ha sottolineato come, inizialmente, nessuno credesse nel potenziale di questo format: “Abbiamo provato a fare 2 puntate senza nessuna aspettativa, negli unici due sabati liberi che c’erano. Ha funzionato, secondo me, perché oggi con i social i bambini sono molto più protagonisti e, a mio avviso, è bene che siano protagonisti di una passione: se si ha un talento, perché non lo si deve mostrare?”.

Max Verstappen fuori in Q2, abbandona qualifiche/ F1: trasmissione ko per la Red Bull

Il vero segreto del successo televisivo di Antonella Clerici, a giudizio della diretta interessata, è che a lei piace rischiare: “Credo di essere la conduttrice che ha più titoli di programmi nel suo curriculum. Alcuni, come la riedizione di Portobello, li ho sbagliati chiaramente, perché spesso non li ho curati adeguatamente o non avevano il format adeguato”.

Griglia di partenza Formula 1/ Perez in pole position su Alonso! GP Arabia 2023

ANTONELLA CLERICI: “DOPO AMADEUS, PER SANREMO, CI SONO ALCUNE CONDUTTRICI CHE MI PIACCIONO…”

A “Tv Talk” è stato fatto notare ad Antonella Clerici come sia sostanzialmente priva di haters sui social, affermazione che però lei ha smentito: “Non è vero, qualcuno c’è. Credo che siano pochi, in realtà, perché chi mi segue lo fa per vedere me, magari i tramonti, il bosco, i miei cani, la mia vita. Questo probabilmente non interessa agli odiatori, perché non crea polemiche. E, comunque, i cr*tini ci sono sempre ed è inutile che tu gli dia forza”.

Campionato Endurance FIA WEC Sebring, 3° posto Ferrari/ Video, vittoria alla Toyota

Se a “Belve”, trasmissione di Francesca Fagnani, Antonella Clerici non andrebbe (“Stimo tanto Francesca, è molto brava, ma non sono abbastanza bella e non ho tanti scheletri nell’armadio”), al posto di Amadeus al Festival di Sanremo – che lei condusse nel 2010 – vedrebbe bene una donna: “Non mi permetto di fare nomi per Sanremo, però posso dire quali siano le conduttrici giovani che mi piacciono. Mi piace Katia Follesa, mi piace Alessia Marcuzzi. Mi piacciono anche Andrea Delogu e Silvia Toffanin“. Chissà che in questo quartetto non si celi realmente il nome di colei chiamata a raccogliere il testimone che Amadeus potrebbe passare nel 2024…











© RIPRODUZIONE RISERVATA