Antonella Clerici finalista C21 International Format Awards/ Unica italiana candidata

Antonella Clerici è tra i finalisti dei C21 International Format Awards nella categoria “Best Host of a Television Format”, dove contenderà la vittoria a Jimmy Fallon e Gordon Ramsay. Si tratta dell’unica italiana candidata e deve questo suo approdo nella lista dei pretendenti al titolo al suo format di successo “È sempre mezzogiorno”, in onda ogni giorno su Rai 1 a partire dalle 11.55 e ideato da “Stand by me”. La cerimonia nella quale saranno annunciati i vincitori si terrà martedì 5 aprile 2022, ma per la conduttrice è già una conquista straordinaria essere nella short list della finale.

Vittorio Garrone operato d'urgenza/ Come sta? Antonella Clerici "Sofferto tantissimo"

“Sono felicissima – ha detto Antonella Clerici ai microfoni dell’agenzia di stampa nazionale ANSA – di essere tra i finalisti come host di un programma che è allegria, leggerezza e che tiene compagnia alle persone. È un programma che rientra nel mio spirito, divertente e divertito, in cui c’è il senso dello spettacolo, del gioco ma anche della riflessione: quello del pranzo è un momento in cui coesistono tutte queste cose insieme. È un programma davvero unico come colori, come spensieratezza, come sentimenti: in un momento come questo secondo me è il programma giusto”.

Fabrizio Frizzi, 4 anni fa la morte/ Il dolore di Antonella Clerici: "Senza di te..."

ANTONELLA CLERICI IN FINALE AI C21 INTERNATIONAL FORMAT AWARDS: IL COMMENTO DEI VERTICI RAI

Un’enorme soddisfazione professionale per Antonella Clerici, che ha visto crescere gli ascolti di “È sempre mezzogiorno” nella sua seconda stagione del 7% rispetto al 2020/2021. Numeri che rendono orgogliosi anche i vertici dell’azienda di viale Mazzini: “Sono molto contento per Antonella Clerici – ha commentato all’ANSA Stefano Coletta, direttore di Rai 1 –, perché per veicolare leggerezza bisogna essere innanzitutto credibili. E Antonella dimostra di esserlo ogni giorno nel rapporto con il pubblico che si fida di lei, della sua narrazione. Proprio in virtù di queste capacità professionali ho fortemente voluto il suo ritorno su Rai 1″.

Antonella Clerici con Emma Marrone/ "Siamo impazziti? Mio successo su imperfezioni…"

Gli ha fatto eco Simona Ercolani, ceo e direttore creativo di Stand by me: “Siamo davvero orgoglioso di aver ideato e prodotto ‘È sempre mezzogiorno’, programma di cui Antonella è l’anima. Grazie al suo talento, alla sua empatia e alla sua capacità di parlare al pubblico in modo autentico, è riuscita a costruire un mezzogiorno spensierato e familiare in cui milioni di italiani si specchiano e si riconoscono tutti i giorni”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA