ANTONELLA CLERICI/ Per il compagno Vittorio Garrone cambia vita con la figlia Maelle (Domenica in)

Antonella Clerici sarà madrina della kermesse Di Gavi in Gavi, dedicata alla promozione del vino bianco prodotto nell’Alessandrino. Proprio ad Alessandria, la Clerici ha stabilito la sua nuova dimora. Lo ha fatto dopo l’addio a La prova del cuoco, come spiega a Domenica in: “Ho cambiato vita per amore di Vittorio Garrone, ma sono felice. Mi piacciono le cose semplici”. E’ probabile che il suo nuovo programma, dedicato proprio al cibo, andrà in onda dai “suoi” boschi: “È una nuova fase della mia vita”, spiega Antonellina a margine dell’evento, per poi aggiungere che i fornelli le mancano. Non è da escludere, dunque, che torni in tv nella veste di sempre. In ogni caso, questa è la prima volta che veste i panni di ambassador del Gavi. “Domenica 9 giugno accompagnerà i visitatori di corte in corte, alla scoperta dei produttori di Gavi Docg e delle specialità degli 11 comuni che costituiscono la zona di produzione del Grande Bianco Piemontese”, spiega il Consorzio tutela.

La nuova/vecchia veste di Antonella Clerici

Questo vino è descritto come uno dei fiori all’occhiello della sua terra d’adozione, il Piemonte. L’entusiasmo non l’abbandona mai, nonostante qualche breve sprazzo di delusione e di infelicità dovuto alle cose “normali” della vita. Per esempio, Antonella Clerici non ha ancora superato la scomparsa di Oliver, il cane a cui era tanto affezionata. Proprio l’altro giorno, a un anno dalla sua morte, gli ha dedicato un post su Instagram: “Mi manchi sempre. Si potesse tornare indietro…”. Il sorriso lo ritrova al fianco delle persone che ama, prima fra tutte la figlia Maelle. Segue a ruota Vittorio Garrone, con cui è andata a vivere da qualche mese. “Vivo in un mondo bucolico, anche se poi per lavoro torno spesso a Roma e a Milano. Poi però quando torno a casa mi sento bene, vivo in totale relax”, ha spiegato a Mara Venier.

Antonella Clerici e l’invito a John Travolta

La vita “rilassata” nei boschi fa bene anche a Maelle. Spiega mamma Antonella Clerici: “Lei ama la natura e l’ho resa felice. In città era un po’ nervosa e stressata, in campagna invece è serena. Qualche tempo fa, per una nevicata, siamo anche rimaste isolate, era andata via anche la corrente. Ma anche in quel caso, eravamo felici di aver cambiato vita”. Con Zia Mara parla anche dei suoi successi professionali, Sanremo Young su tutti. Quando ha ospitato John Travolta, racconta, lui ha rifiutato il suo invito a danzare. Poco elegante? No, solo timido: “Avrei voluto ballare con lui, ma aveva espressamente chiesto di non farlo. Non ho insistito, temevo che potesse risentirsi e magari andare via”. Alla fine è andata comunque alla grande.



