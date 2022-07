Antonella Clerici/ “Sanremo? Prima di chiudere la carriera mi piacerebbe”

Antonella Clerici: “il rapporto col pubblico è diretto”

Antonella Clerici ha confermato che la nuova edizione di The Voice ci sarà! La conduttrice, in video con le repliche della seconda stagione del talent show musicale dedicato agli over, si è raccontata in una lunghissima intervista al quotidiano La Repubblica parlando della sua vita privata e lavorativa. La conduttrice parlando del suo lavoro ha precisato: “uno sente quello che ha da dare. Col nostro lavoro puoi non andare in pensione. Guardi Vasco Rossi, ha 70 anni, l’artista non ha età. Se penso al vestito indossato a Sanremo nel 2010, alla mia età non lo metterei più. Ma lo spirito non è cambiato”. A sorpresa però Antonellina ha rivelato di non vedersi in tv a 70 anni lasciando però una porta aperta: “mai dire mai. Faccio un quotidiano, è diverso da un programma settimanale. Il mio sogno proibito sarebbe fare nella casa nel bosco un talk stile Oprah Winfrey, intervistare gente che piace a me”.

Il successo di Antonella Clerici ha incontrato l’approvazione anche dell’universo femminile; tantissime, infatti, sono le donne che la supportano e seguono. “Non mi metto in competizione, sono una donna piacente con i suoi difetti. Se sono fuori forma lo dico, il rapporto col pubblico è diretto. Credo che tutta Italia conosca i miei disturbi per la menopausa. E bisognerebbe parlarne di più, non c’è niente da vergognarsi. Le mie spettatrici sono cresciute con me: anche a me cedono parti del corpo che prima stavano su. Mica sono diversa dalle altre” – ha detto la Clerici.

Antonella Clerici: nel 2022-2023 condurrà “È sempre mezzogiorno” e “The voice senior”

Il prossimo anno Antonella Clerici tornerà al timone della nuova edizione di “È sempre mezzogiorno”, ma anche dal talent show musicale “The voice senior” previsto da gennaio 2023 in prima serata su Rai1. “Col direttore Stefano Coletta parliamo molto, ma per me è giusto. Se vogliamo fare uno speciale, È sempre mezzogiorno può diventare Mezzanotte a Natale. Mi concentro nel fare bene in quello che faccio. Non voglio essere la più ricca del cimitero. Il vantaggio dell’età è che non devi dimostrare tutte le volte che sei bravo, lasciamo spazio anche ai conduttori” – ha dichiarato la Clerici a La Repubblica. La conduttrice ha sottolineato quando l’empatia sia tutto nel suo lavoro: “se fai questo lavoro è la cosa più importante. Anche dietro le quinte ho bisogno di costruire squadre che mi somigliano: la parola “famiglia” è abusata ma siamo felici di lavorare insieme”.

Infine parlando di Sanremo ha confessato: “prima di chiudere la carriera mi piacerebbe. Quelli di Amadeus sono perfetti, con il contratto biennale ha costruito un progetto. Io non sono un bravo direttore artistico, penso allo show”.











