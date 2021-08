Antonella Clerici sposa Vittorio Garrone?/ “Romantica proposta di matrimonio, lei…”

C’è il profumo dei fiori d’arancio tra Antonella Clerici e Vittorio Garrone, il compagno al quale è ufficialmente legata dal 2016. Secondo le ultime indiscrezioni di gossip, infatti, la conduttrice e l’imprenditore e petroliere starebbero per convolare a nozze. A parlare di matrimonio è stato il settimanale Nuovo Tv anche se da parte dei due diretti interessati mancherebbe ancora la conferma ufficiale. Tuttavia, secondo il noto settimanale di gossip, la conduttrice di Rai1 ed il compagno si sarebbero concessi una fuga romantica in Normandia durante la quale lui le avrebbe fatto la fatidica proposta di nozze.

Stando alle ultime voci, tra Deauville e Utah Beach, Vittorio Garrone avrebbe chiesto ad Antonella Clerici di diventare sua moglie dopo una relazione lunga 5 anni. E la conduttrice come avrebbe reagito? I fan non possono far altro che sperare in una risposta positiva da parte della propria beniamina anche se, ammesso che abbia risposto con un “sì”, le nozze non dovrebbero celebrarsi prima della primavera 2022 che segna anche la fine delle riprese del programma di cucina che vede impegnata “Antonellina”.

Antonella Clerici e l’incontro con Vittorio Garrone: come si sono conosciuti

Vittorio Garrone sarebbe riuscito a fare breccia ormai da tempo nel cuore di Antonella Clerici e con il suo arrivo nella vita della conduttrice quest’ultima ha avuto modo di vivere l’esperienza della famiglia allargata. Tra Garrone e la figlia della compagna, Maelle, inoltre, c’è un rapporto come forte. Anche la conduttrice, al tempo stesso, è molto legata ai tre figli del compagno.

In attesa della conferma ufficiale da parte dei diretti interessati rispetto alle possibile – ma forse non imminenti – nozze, possiamo certamente affermare che per Antonella questo è un periodo particolarmente sereno, sia professionalmente che sentimentalmente. Il Cupido a cui va il merito di aver fatto incontrare Garrone e Clerici è stata la loro dietologa, Evelina Flachi. Secondo le indiscrezioni, per Vittorio si sarebbe trattato di un colpo di fulmine mentre lei si sarebbe fatta attendere un po’ di più per il timore di intraprendere una nuova storia d’amore dopo la relazione con il padre di sua figlia, Eddy Martens. Nell’attesa, pare che Vittorio le abbia romanticamente regalato una clessidra antica allegandole un biglietto con su scritto: “noi siamo del tempo senza tempo”. Che sia stato proprio questo romanticismo a conquistare la conduttrice?

