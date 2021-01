“Antonella Elia? 15mila euro a puntata per fare la cattiva”/ Roberto Alessi svela il cachet al GF Vip 2020

Antonella Elia è senza alcun dubbio la “cattiva” del Grande Fratello Vip 2020. La lite con Samantha De Grenet è stata, senza alcun dubbio, una brutta, bruttissima pagina di televisione e a distanza di quasi due settimane è il giornalista Roberto Alessi a parlarne da liberoquotidiano rivelando il cachet che la conduttrice prenderebbe per singola puntata nel reality show di Alfonso Signorini. “Non credo che Antonella Elia, che di persona mi sembra una donna a modo, sia come la si vede al Grande Fratello Vip, così crudele, cattiva. Insultando Samantha De Grenet le ha rinfacciato di avere un’età” – ha detto Alessi che ha rivelato – “mi dicono, spero per la Elia, che sia vero, «Prende 15mila euro a puntata per fare la cattiva”.

Sarà davvero così? Una cosa è certa la Elia dopo aver puntato il dito contro Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini ed Enock, nelle ultime settimane ha preso di mira proprio la de Grenet. Il loro incontro – scontro nella casa del GF VIP 5 ha tenuto banco per giorni e giorni con quasi tutto il pubblico che ha letteralmente bocciato il comportamento della Elia. Ma cosa è successo?

Antonella Elia contro Samantha De Grenet al GF VIP 5: “sei la regina dell’arroganza”

Ma cosa è successo fra Antonella Elia e Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip 2020? Ve lo facciamo rivivere noi. Durante la puntata del reality show l’opinionista è entrata nella casa attaccando la ex modella: “complimenti, sei la regina dell’arroganza. Ma chi ti credi di essere? Sto cavolo! Tu pensi di avere il diritto di parlarmi così? Sei la principessina sul pisello, con te non si parla perché sei una nobile? Quello che fai tu è fastidiosissimo. Hai una presunzione infinita, la regina del gorgonzola, il massimo della sua carriera è aver fatto la reginella del gorgonzola per due anni. Un’arrogante, una presuntuosa, sei convinta di poter dare dell’imbecille, dell’idiota, della deficiente, della maleducata”.

La De Grenet si è difesa a modo suo: “tu hai attaccato me per partito peso, tu hai detto che io sono entrata gamba tesa con aggressività. In passato siamo sempre state molto educate l’una con l’altra. Tu hai la tua opinione, è lecito che tu l’abbia, io ho la coscienza a posto. Se dici una cosa da idiota, io dico che sei idiota e lo confermo tesoro. Tu puoi offendere, io sono talmente sicura di chi sono che le tue parole non mi toccano”. La Elia ha ribattuto tirando in mezzo il fisico: “sei un po’ ingrassata ultimamente, mi dispiace, dovresti fare un po’ più di palestra, stai cedendo al peso dell’età. Anche la nobile è andata. Io sono una del popolo. Borgatara ripulita male, ecco quello che sei. Ti strapperei quei capelli orrendi e te li strapperei ricciolo per ricciolo”. Una scena davvero pietosa, ma ben pagata per la Elia stando a quanto rivelato come si legge su Liberoquotidiano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA