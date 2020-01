Antonella Elia/ Attacca e sfida Milly Carlucci: “Ascolti? mettiamoci nude” (Grande Fratello Vip 4)

Antonella Elia è uno dei volti noti della televisione di fine anni Novanta. La bella showgirl di origini torinesi – oggi tra gli inquilini del Grande Fratello Vip 4 – ha già dimostrato in più occasioni di avere un carattere espansivo e solare, ma anche di saper tenere testa a chiunque (storico il battibecco con un colosso della televisione italiana come Mike Bongiorno durante una puntata de La Ruota della Fortuna). La Elia, dall’alto della sua esperienza nel mondo dello spettacolo, ha infatti già dichiarato guerra alla concorrenza di Milly Carlucci (che questa sera tornerà su Rai 1 con Il Cantante Mascherato), proponendo alle sue nuove inquiline uno stratagemma per portare lo share di Canale 5 alle stelle: “Uffa la Carlucci, che pa**e con queste trasmissioni che fa… Mettiamoci nude”, ha detto la Elia esibendo – si legge su Il Tempo – il dito medio. “Voglio vedere se non guardano Clizia nuda – ha aggiunto l’ex valletta – invece di questi che cantano, guardano noi nude… uno strip per fo**erle l’ascolto!”.

ANTONELLA ELIA, DOPO L’ATTACCO A MILLY CARLUCCI…

L’ingresso di Antonella Elia, come concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip 4, è stato accompagnato da un mini show che è risultato perfettamente in linea con il suo carattere. La bella piemontese, infatti, si è presentata al pubblico mettendo in scena lo storico stacchetto del famoso programma Non è la Rai. La Elia ha dimostrato di affrontare quest’avventura con la leggerezza che si addice a questo programma e ha voluto mettere in mostra quel lato del suo essere che l’ha resa famosa: l’allegria. Tuttavia, nelle ultime ore è uscito fuori anche un altro lato della Elia, un lato che l’ha portata a criticare aspramente Fedez e Chiara Ferragni e a tirare fuori quella irriverenza che già l’ha resa – almeno sui social – un vero e proprio idolo. Sono in molti, in fatti, a fare il tifo per lei, e non è detto che nei prossimi giorni non venga istituito, così come è stato per Giulia De Lellis e, più recentemente, per Michele Cucuzza, il gruppo delle sue “bimbe”.

ANTONELLA ELIA “CHE FIGURA DI M***DA”

C’è un dettaglio che Antonella Elia non avrebbe voluto rivelare e che invece, dopo essersi frenata appena in tempo, ha deciso di rendere noto nella casa del Grande Fratello Vip 4. “Pensavo una cosa che è successa l’estate scorsa – ha detto la showgirl interrompendosi tempestivamente – Una cosa di cui non posso assolutamente parlare altrimenti mi chiedono i danni. Ve lo dico in privato, se no becco la querela…”. A risponderle, il suo interlocutore Pago: “Tra poco sentiremo: Antonella in confessionale…”. La Elia, però, ha deciso di sbottonarsi un po’ e, dopo essersi guardata bene attorno, ha dichiarato: “Ma come si fa? Qui ci sono telecamere dappertutto! Prima – ha aggiunto – mi sono messa la crema anticellulite sul cu*o davanti a Paola, poi ho visto il suo. Che figura di me**a! Non dovevo farlo, avrei dovuto nascondermi da qualche parte. Avete visto il suo quanto è bello?! Che figura di me**a!”.

IL VIDEO DI ANTONELLA ELIA AL GRANDE FRATELLO VIP 4

Visualizza questo post su Instagram avete cantato anche voi “nonèlaraaaaaiiiii” insieme ad Antonella? ❤️@grandefratellotv STAFF Un post condiviso da Antonella Elia (@antonellaeliatv) in data: 8 Gen 2020 alle ore 3:19 PST





