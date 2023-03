Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sposano?/ I rumors sulla data

Antonella Elia e Pietro Delle Piane: il 2023 potrebbe essere l’anno buono per il matrimonio

Tra le pagine di cronaca rosa e gossip c’è sempre posto per nuovi rumors e indiscrezioni, soprattutto quando si tratta di personaggi iconici del mondo della TV. Negli ultimi anni particolare attenzione è stata rivolta alla relazione di Antonella Elia con Pietro Delle Piane. La loro storia d’amore ha vissuto numerosi alti e bassi, raccontati anche nel corso dell’esperienza a Temptation Island nella versione Vip. Eppure, negli ultimi mesi è tornata in voga l’ipotesi del matrimonio che entrambi a più riprese sembravano aver annunciato senza mai però dare seguito al proposito.

L’ultimo ad accennare alla possibilità di compiere il grande passo è stato proprio Pietro Delle Piane; parlando del suo amore per Antonella Elia, in una vecchia intervista aveva quasi fissato la data per il proposito nuziale, ovvero il 2023. Il nuovo anno è chiaramente iniziato da pochi mesi e c’è dunque ancora largo spazio per l’annuncio ufficiale: ad oggi però sulla situazione sembra aleggiare ancora un discreto mistero e nessuno dei due ha dato aggiornami importanti in merito.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane: dall’annuncio delle nozze nel 2019 al retroscena sulla showgirl

Il matrimonio tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane è comunque una possibilità concreta; non c’è motivo di dubitare della serenità ritrovata, stando soprattutto alle condivisioni social spesso impreziosite da attimi di tenerezza e romanticismo. il 2023 è ancora lungo e il proposito dell’attore – svelato in un’intervista di alcuni mesi fa – potrebbe comunque avere presto un seguito a dispetto dei rumors e delle indiscrezioni con accezione dubbiosa. L’ultimo ad aver avanzato perplessità è stato il portale di gossip Dagospia; la scorsa estate aveva riportato l’ipotetico parere di un’amica di Antonella Elia che sembrava escludere quasi in maniera beffarda l’ipotesi del matrimonio.

“Rimanda e Rimanda, ora il matrimonio tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane dovrebbe avvenire il prossimo anno. Una cara amica della Elia ride e dice: questo matrimonio non s’ha da fare e non si farà… Noi rimaniamo in attesa“. Scriveva così Dagospia in riferimento al sogno nuziale della coppia; uno scetticismo che probabilmente parte dai numerosi annunci fatti nel corso degli anni ma che poi non hanno avuto seguito. Prima di fissare come data limite l’anno in corso, sempre l’attore aveva fatto il medesimo proclamo nel 2019, indicando proprio l’anno successivo come propizio per il matrimonio. Il tutto venne raccontato da Chi Magazine, ma a distanza di 3 anni il fatidico giorno non è ancora arrivato. Non resta che attendere i prossimi mesi al fine di scoprire se per Antonella Elia e Pietro Delle Piane arriverà il momento di giurarsi amore eterno sull’altare.











