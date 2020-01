GRANDE FRATELLO VIP 2020/ Eliminato e diretta: triste annuncio per Licia Nunez!

Preparativi in atto nella Casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti si preparano ad una nuova puntata che sarà ricca di sorprese ma anche di lacrime. Sì, perché un tema importante sarà l’annuncio a Licia Nunez del messaggio scritto questa notte dalla compagna con la quale ha annunciato la sua decisione di lasciarla. “Da quando sei entrata nella casa del gf non è mai stato facile capire i tuoi racconti… ci ho provato, con impegno e con amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire, e tu l’hai fatto. – ha scritto Barbara, la fidanzata di Licia, per poi concludere – Buon percorso.“ La gieffina lo scoprirà questa sera in diretta e la sua reazione a tali parole potrebbe essere imprevedibile. Licia, infatti, potrebbe addirittura decidere di lasciare la Casa per uscire e chiarire con la sua compagna. (Aggiornamento di Anna Montesano)

ANTICIPAZIONI GRANDE FRATELLO VIP SESTA PUNTATA

Il Grande Fratello Vip 2020 torna in onda oggi, venerdì 24 gennaio, in prima serata su canale 5, con la sesta puntata. Dopo la puntata di lunedì scorso che ha decretato l’eliminazione di Pasquale Laricchia, nell’appuntamento di questa sera, un altro concorrente dovrà lasciare definitivamente la casa. Al televoto ci sono Carlotta Maggiorana e Ivan Gonzalez mentre Fernanda Lessa è stata salvata scatenando la rabbia di Antonella Elia. Tra la Miss Italia e l’ex tronista di Uomini e Donne, chi tornerà a casa? Ad oggi, il sondaggio sul forum del Grande Fratello considera salva Carlotta mentre secondo in base ai voti espressi dagli utenti del sito “Reality House”, potrebbe essere decisivo l’ultimo voto. Sui social, inoltre, si sono formate due fazioni: una che punta sull’eliminazione di Ivan considerando Carlotta una ragazza bella e semplice che merita di raccontarsi ancora e una che spera in una permanenza nella casa di Ivan per vedere l’evoluzione del suo rapporto con Clizia Incorvaia.

ANTONELLA ELIA CONTRO TUTTI?

Antonella Elia contro Fernanda Lessa: sarà questo uno dei temi della sesta puntata del Grande Fratello Vip 2020. L’ex valletta di Mike Bongiorno, infatti, non ha cambiato la propria opinione nei confronti dell’ex modella che, invece, dopo aver raccontato il suo passato con i problemi di alcol e droga, si è avvicinata alla maggior parte dei concorrenti che hanno deciso di concederle la possibilità di restare in casa salvandola dalla nomination. Una decisione che ha letteralmente fatto infuriare la Elia che si è scagliata soprattutto contro Adriana Volpe, rea di aver provato a farle cambiare idea. “Lei deve fare sempre la finta donna perfettina, deve fare la mamma perfetta… Lei non avrebbe mai nominato una donna che risale dal baratro… Lei è una grande giocatrice. Qui ha il ruolo di quella perfettina”, ha detto la Elia in confessionale. Questa sera, Signorini darà vita ad uno scontro rosa senza esclusioni di colpi?

GRANDE FRATELLO VIP, LE NOMINATION

Chi andrà in nomination al termine della sesta puntata del Grande Fratello Vip 2020? In base ad un comunicato ufficiale della produzione, 7 concorrenti hanno dovuto fare in modo palese le nomination prima della puntata in diretta, mentre tutti gli altri hanno fatto un nome in confessionale. Al termine delle votazioni, Fernanda ha avuto 4 voti insieme a Rita mentre Antonella, Andrea e Patrick hanno avuto 2 voti ciascuno. I nominati della sesta puntata, dunque, saranno scelti tra quelli già a rischio o ci sarà un meccanismo a sorpresa che spiazzerà gli inquilini della casa di Cinecittà? Per scoprirlo, sarà necessario aspettare la puntata di questa sera: ancora una volta, però, sicuramente le nomination animeranno gli animi.



