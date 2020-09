ANTONELLA ELIA/ “Il mio 2020 ricco di emozioni e cambiamenti” (Verissimo)

C’è anche Antonella Elia, tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo, in onda anche questo sabato dalle 16.04 su Canale 5. Di recente, Antonella Elia è tornata alla ribalta a seguito della sua partecipazione a diversi reality show, e in particolare al Gf Vip nelle sue edizioni 4 e 5. Nel primo caso, la Elia si è distinta in qualità di concorrente; nel secondo, ha provato a farsi strada come opinionista. La quinta edizione, tutt’ora in corso, la vede tra i protagonisti insieme a Pupo, anche lui chiamato a commentare le uscite dei vari personaggi all’interno della Casa. Alfonso Signorini l’ha voluta a tutti i costi, forse perché – reduce da poco dall’esperienza ‘dall’altra parte’ – poteva offrire un contributo sensato e ricco del punto di vista di una che certe dinamiche ha imparato a (ri)conoscerle. Così, arruolata nel cast di questa stagione, ha potuto in qualche modo prolungare questa parentesi televisiva con al suo fianco parte dei vip con cui aveva già avuto a che fare in passato. Primo fra tutti, Pupo, che quest’anno sostiene prendendo il posto di Wanda Nara.

Il ritorno di Antonella Elia al Gf Vip

Prima di inaugurare questa nuova stagione lavorativa, Antonella Elia ha rilasciato un’intervista a Gente a cui ha affidato il resoconto delle sue prime impressioni. E non solo: oltre a parlare del suo stato d’animo attuale, la Elia ha anticipato in che modo intendeva ‘giudicare’ le performance dei concorrenti. “Sono portavoce sana di sincerità e credo sia un dono raro”, ha detto. “La verità è sempre salutare e aiuta nel bene e nel male chi è dentro quella Casa. Il mio ruolo è cogliere pregi e debolezze di chi sta dentro. Amerò e criticherò, senza scompormi, lo dirò”. Probabilmente, nel corso delle puntate successive, la vedremo protagonista di qualche battibecco si spera non troppo piccato.

Antonella Elia: “È stato un anno intenso”

“Questo 2020 è stato ricco di emozioni e di cambiamenti. Mi sento nel momento più creativo ed intenso degli ultimi anni. Non dimenticherò facilmente questo 2020 per la pandemia, ma anche per il succedersi ininterrotto di eventi, sia dal punto di vista personale che professionale”. Così, qualche settimana fa, Antonella Elia accoglieva l’inizio di questa nuova avventura, ritrovandosi ancora una volta ad affrontare un reality, seppur ‘solo’ da spettatrice. In generale – lockdown a parte – il 2020 è stato un anno piuttosto fruttuoso, lavorativamente parlando. Quanto invece alla vita privata, Antonella non si è ancora decisa a tornare con Pietro Delle Piane, il fidanzato da cui si è presa una pausa ormai diverso tempo fa.



