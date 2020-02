Antonella Elia/ Liti con tutti, da Patrick alla Nunez (Grande Fratello Vip)

Antonella Elia è finita nell’occhio del ciclone del Gf Vip 4 e gli spettatori chiedono a gran voce la sua espulsione. Sui social si è scatenata una bufera senza fine contro la showgirl, per via delle parole usate per definire Patrick Pugliese e che per molti hanno il sapore di bullismo. A raccontare quanto accaduto al diretto interessato ci ha pensato Andrea Montovoli: “Quando ero in sauna, è arrivata anche lei e ha detto ‘Oh c’è l’adone’. Io sono stato zitto e poi fa ‘E’ in piscina? Ah sì, c’è l’ippopotamo’. E Serena: ‘No, il tricheco. tricheco con una C o con due C?’. E sono uscito per non sbroccare. Siamo sempre lì: dille in faccia le cose”. A quel punto Patrick ha capito di poter esprimere i suoi giudizi contro la Elia in modo più sereno: “Con Antonella non c’è niente da chiarire perchè l’ho sgamata. Ha trascunato un pretesto dandomi del calcolatore e ho capito il suo gioco”. Antonella invece ha confidato il suo malessere a Licia Nunez, parlando anche di Adriana Volpe e di come sia rimasta delusa dal fatto che la conduttrice non abbia preso posizione durante la sua lite con Patrick. “Ci sono rimasta male quando Adriana ieri lo ha giustificato e si è messa a giocare con lui come se niente fosse”, ha detto la showgirl. La Nunez però ha cercato di riportare il discorso su se stessa e poi l’ha accusata di aver detto che la Volpe “era egoista e un’oca giuliva”. Ovviamente mentre la presentatrice stava passando dalla cucina. Ed è qui che la Elia è partita con un’altra invettiva contro l’attrice: “Io ero serena dopo aver parlato con Antonio, tu invece mi vuoi creare altri problemi. Se non ti va bene quello che faccio allora non mi parlare più e lasciami in pace”. La conduttrice a quel punto ha deciso di avvicinarsi alla showgirl e chiarirle di aver assistito alla scena: ha capito tutto. In pratica secondo entrambe c’è chi solleva polveroni inutili, accusando gli altri di aver detto parole che non sarebbero mai state pronunciate. Fra cui Licia, a questo punto. Clicca qui per guardare il video di Antonella Elia e Licia Nunez

ANTONELLA ELIA CONTRO TUTTI AL GRANDE FRATELLO

Antonella Elia ne ha davvero per tutti al Grande Fratello Vip 4: siamo in attesa di scoprire se mieterà altre e nuove vittime oppure no. Dopo aver fatto pace con Fernanda Lessa, la showgirl è ritornata a provare un odio profondo nei suoi confronti. “Sai perchè ce l’ho a morte con Fernanda? Perchè va a parlare malissimo nei confessionali, poi viene da te e si scusa”, ha detto a Fabio Testi. “Di nuovo ieri… se tu dici delle brutte cose, va benissimo, ma tieni il punto. Non leccare il c**o alla gente dopo che ne hai parlato male”, ha aggiunto. Non sappiamo cosa abbia detto la brasiliana nei confronti della showgirl, che di contro ha notato questo atteggiamento di Fernanda anche nei confronti di Pago. “Non chiedere scusa. Sennò sei un’ipocrita e una parac**a”, ha continuato, “non ce l’ho a prescindere. Ce l’ho per un motivo reale. […] In realtà è arrogante e maleducata”. Testi forse però non sa che si trova in bilico. Circondato da Antonella e la Enardu, che lo ha accusato di essere falso, non ha ben compreso che le due si preparano ad attaccarlo quanto prima. L’unica ancora di salvezza a questo punto è che l’attore venga eliminato nel televoto di questa sera. Clicca qui per guardare il video di Antonella Elia La lite fra Antonella e la Nunez non ha quindi nulla a che vedere con quanto accaduto fra l’ex valletta e Patrick Pugliese e quella lite scoppiata a causa dei piatti da lavare. “Dai Patrick non fare il comico”, gli ha detto Antonella dopo aver ottenuto un rifiuto alla richiesta di lavare le stoviglie di tutta la ciurma, “Tu fai il comico convinto di essere spiritoso sempre. Però a volte potresti essere più umano”, ha aggiunto prima di sottolineare un altro fatto: “E poi mi hai spinta e spostata di un metro”. Pugliese invece ha negato tutto e fra i due sono volate parole pesanti, concluse poi con un “Va a cag*re Antonella” da parte dell’ex gieffino. Nonostante questa frase, il pubblico sembra essersi schierato tutto dalla parte di Pugliese. Questa sera ci si aspetta quindi che la produzione decida di mostrare il video incriminato con la presunta spinta di Patrick.

