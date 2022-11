Antonella Elia: “Voglio fare Ballando con le Stelle”/ “Milly Carlucci, prendimi!”

Antonella Elia, ai microfoni di “Bella Ma’”, trasmissione di Rai Due condotta da Pierluigi Diaco e andata in onda nel pomeriggio di venerdì 18 novembre 2022, si è raccontata senza filtri, non nascondendo alcun aspetto del suo carattere apparentemente estroverso, ma dietro al quale si cela una corazza invisibile. Più dettagliatamente, Elia ha svelato: “Sono un essere umano diffidente, perché temo sempre il tradimento, tanto nell’amicizia quanto nell’amore. Prima che io mi fidi veramente, ci sono un sacco di prove da superare…”.

Diaco spiazza Volpe ed Elia: "C'è attrazione tra voi?"/ "Non siamo fluide, ma..."

A proposito di rapporti speciali, Antonella Elia ha descritto la sua complicità con Adriana Volpe, anch’ella ospite in studio da Diaco: “Per me è un onore poterle stare vicino, ascoltare cosa mi racconta e – con la mia piccolezza e inadeguatezza – dirle una parola, darle un abbraccio e farle capire che, se io posso fare qualcosa per lei, lo faccio con tutto il cuore”.

Antonella Elia "Molestie? Donne usano sessualità"/ "Non andate in camera da letto…"

ANTONELLA ELIA, APPELLO IN TELEVISIONE: “MILLY, PRENDIMI A BALLANDO CON LE STELLE!”

Successivamente, Antonella Elia, nel vedere un suo filmato nel quale danzava nel programma di Raffaella Carrà, ha confessato con il sorriso la sua passione per il ballo e, incoraggiata anche dai complimenti ricevuti da Diaco e da Adriana Volpe, ha rivolto un appello in televisione: “Milly Carlucci, non mi prendi a Ballando con le Stelle?”.

Il sogno dell’Elia è dunque rappresentato da una “convocazione” della regina del sabato sera griffato Rai per la prossima edizione del talent show e chissà che questo suo desiderio non venga tramutato in realtà dalla produzione di “Ballando con le Stelle”. Intanto, Antonella Elia ne ha approfittato per evidenziare il suo affetto nei confronti di Raffaella Carrà: “Lei è sempre stata molto affettuosa con me, mi pare abbia anche dichiarato che io potessi essere la sua erede… Era materna, protettiva, mi sosteneva. Anche quando feci la ‘Corrida‘ con Flavio Insinna, io ballai e cantai con lei, mi portò davanti sul palco accanto a lei, in prima linea”.

Antonella Elia: "Al funerale di mio padre sorridevo"/ "Non ho mai avuto una famiglia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA