Antonella Fiordelisi, chi è? Concorrente Grande Fratello Vip 2022/ Ex schermitrice e nota ex di Chiofalo

Antonella Fiordelisi concorrente del Grande Fratello Vip 2022: gli indizi sono ora una conferma

Il nome di Antonella Fiordelisi rientra nel ricco cast di concorrenti del Grande Fratello Vip 2022, al via da questa sera. Giovane e popolare influencer appassionata di sport (è stata infatti una schermitrice), ormai da settimane ha dovuto fare i conti con numerosi rumors e indiscrezioni che la volevano nella Casa di Cinecittà. Numerosissimi gli indizi, tra cui le foto condivise dalla stessa ragazza sui social mentre si trovava presumibilmente nel backstage del reality.

Ad avvalorare tale ipotesi è stato anche un sibillino indizio social, condiviso dal Grande Fratello Vip 2022 sul proprio profilo Instagram, in cui si intravedono alcuni dettagli fisici della ragazza e qualche parola che ne descrive il carattere. Il suo nome non è stato citato nel post, ma il pubblico ha subito individuato che tali tratti distintivi appartengono a lei. Questa sera arriva per lei una ghiotta occasione per mettersi in mostra su un palcoscenico televisivo così importante.

Chi è Antonella Fiordelisi: carriera e amori nel mondo dello spettacolo

Classe 1998, Antonella Fiordelisi è una ex schermitrice nonché volto noto del gossip. Nella bio del suo profilo Instagram si definisce anche modella e influencer. Sebbene il suo nome possa sembrare sconosciuto ai più, la ragazza ha già partecipato in passato ad un programma televisivo: Temptation Island, nell’edizione del 2017 in cui prese parte Francesco Chiofalo, con il quale alla fine si fidanzò per poi lasciarsi drasticamente.

Ma, come riporta il Corriere della Sera, Antonella Fiordelisi ha anche avuto un contatto con l’ex calciatore del Napoli e della Juventus Gonzalo Higuain. Conoscenza iniziata dallo stesso sportivo sui social, quando l’ha contattata chiedendole una fotografia del lato B. L’ex schermitrice ha subito troncato la conversazione dandogli un sonoro due di picche. Dopo tanti flirt con personaggi famosi che spesso le sono stati attribuiti, Antonella potrebbe trovare l’amore proprio al Grande Fratello Vip 2022.

