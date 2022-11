Antonella Fiordelisi/ Con Edoardo Donnamaria tra amore, gelosia e… Antonino “Un flirt”

Antonella Fiordelisi non si nasconde: l’idea di vincere il Grande Fratello Vip 7 la intriga molto. Ma la giovane vippona non è disposta a tutto pur di conquistare la vittoria. “A me piacerebbe vincere“, ha ammesso sinceramente nelle ultime ore, precisando però che si accontenterebbe di fare un bel percorso all’interno della Casa del Gf Vip 7. In effetti, questi sono discorsi che la sfiorano, ma non dominano i suoi pensieri. Nelle ultime ore, infatti, è stata impegnata in chiarimenti con Edoardo Donnamaria, soprattutto dopo l’ingresso nel reality di Oriana Marzoli.

Il loro rapporto è cominciato col “botto” a causa della gelosia e del nervosismo di Antonella Fiordelisi, che ha percepito una sorta di ostilità da parte di Oriana Marzoli, anche quando si è messa in costume, attirando gli sguardi dei maschietti della Casa. “Anche io sono esibizionista ma tu ci superi tutte“, il parere di Antonella. Edoardo Donnamaria, pur non avendo apprezzato le domande indiscrete di Oriana sulla sua relazione con la schermitrice, non la giudica, anzi suggerisce alle due di provare a conoscersi. “Non sei partita benissimo, magari cambierò idea“, ha sentenziato Antonella, ma di fatto la tregua è stata raggiunta, anche se può durare poco al Grande Fratello Vip 7.

Antonella Fiordelisi: tra liti e chiarimenti con Edoardo c’è… Antonino Spinalbese

Ma le “turbolenze” di Antonella Fiordelisi riguardano soprattutto Edoardo Donnamaria, tra liti e chiarimenti. I due hanno posizioni diverse sul passato e sulle amicizie, tanto da decidere di dormire separati. “Tu devi imparare a parlare“, le ha detto l’attore, stanco delle continue discussioni. Antonella dal canto suo vorrebbe che Edoardo giocasse meno nella Casa del Grande Fratello Vip 7. “Ho provato a baciarti, ma non hai voluto“. Fermi sulle loro ragioni, hanno avuto un confronto impacciato, ma probabilmente Antonella deve fare prima chiarezza con se stessa, poi con il vippone.

“Non voglio un rapporto dove ci sono giochini e strategie“, ha precisato lui. Di sicuro tra le insicurezze di Antonella Fiordelisi si è inserita Micol Incorvaia, ex di Edoardo il cui ingresso al Gf Vip 7 ha messo in imbarazzo e a disagio la schermitrice. D’altro canto, Edoardo è preoccupato dal rapporto tra Antonella e Antonino Spinalbese. “Ho visto due persone flirtare“, ha detto a Charlie. Lei però difende la sua amicizia con Antonino, anche perché tale è per lei: “Tu puoi avere amiche, io no“. Ma è davvero così o c’è dell’altro?











